Streifenboot der Wasserschutzpolizei verhindert möglichen Waldbrand

Oranienburg

Während einer Routinemäßigen Fahrt mit dem Streifenboot WSP 2 wurde am Sonntag auf der Oder-Havel-Wasserstraße in Nähe der Ortschaft Pinnow gegen 15 Uhr vom Boot aus beobachtet, dass mehrere Personen mit zwei Pkw durch den Wald gefahren sind und die Pkw im Wald in der Nähe des Ufers auf unbefestigten Waldboden abgestellt hatten. Diese Männer wollten vom Ufer aus dem Angelsport nachgehen. Da beim Fahren mit einem Pkw die Abgasanlage bis zu 600 Grad warm werden kann und die Personen die Pkw auf unbefestigten Waldboden bei der Waldbrandgefahrenstufe 5 abgestellt hatten, war zweifelsohne von einer Brandgefahr auszugehen.

Bei dem einem Pkw hatte sich bereits ein trockener Ast zwischen der Abgasanlage verkeilt, nur durch einen glücklichen Zufall kam es hier nicht bereits zu Entzündung des Astes und somit zum Brand. Eine Anzeige wegen Herbeiführen einer Brandgefahr wurde gegen die Fahrzeughalter aufgenommen.

Von MAZonline