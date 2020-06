Streit eskaliert in Hohen Neuendorf: Nachbarn prügeln sich

Hohen Neuendorf

Ein Streit unter Nachbarn ist am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr in der Florian-Geyer-Straße in Hohen Neuendorf eskaliert. „Dem Sachverhalt geht nach ersten Erkenntnissen ein bereits länger andauernder Nachbarschaftsstreit voraus“, erläuterte Lars Protz, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, auf MAZ-Nachfrage. Auslöser für die Eskalation waren nach derzeitigem Ermittlungsstand aber etwa 20 Hinweisschilder, die ein 52-Jähriger an Bäumen vor dem Grundstück seines 54-jährigen Nachbarn aufgehangen haben soll.

Streit, Beleidigungen, Körperverletzung

Nach MAZ-Informationen trugen diese die Aufschrift „Grundstück betreten verboten! Lebensgefahr Munitionsfund“, darunter „Der Eigentümer/Brandenburger Polizei (Kampfmittelräumung). „Nachdem die Nachbarn zuerst verbal aneinander gerieten, wobei auch Beleidigungen gefallen sein sollen, artete der Streit in eine körperliche Auseinandersetzung aus“, hieß es weiter aus der Pressestelle. Die Polizei und der Rettungsdienst wurden in die Florian-Geyer-Straße alarmiert. „Nach derzeitigem Kenntnisstand musste keiner der Beteiligten in ein Krankenhaus“, erklärte Protz weiter.

Anzeigen wegen Körperverletzung und Amtsanmaßung

Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden von den Beamten aufgenommen. Außerdem nahmen die Einsatzkräfte im Bezug auf die angebrachten Schilder eine Anzeige wegen des Verdachts der Amtsanmaßung auf. Die Ermittlungen zum Sachverhalt laufen.

