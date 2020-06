Streit um Hohen Neuendorfer Waldfläche eskaliert

Hohen Neuendorf

Es gab Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten, sogar ein Beil soll im Spiel gewesen sein. Anwohner bestätigen einen Polizeibericht, laut dem es Mitte vergangener Woche in der Florian-Geyer-Straße in Hohen Neuendorf eine handfeste Auseinandersetzung sowie einen Polizeieinsatz gegeben habe. Weil gegenseitige Anzeigen wegen Körperverletzung anhängig sind, möchten sie sich jedoch nicht weiter dazu äußern.

Die Eskalation am Mittwoch (24. Juni) hat jedoch eine langjährige Vorgeschichte, die Ende Mai bereits in der Stadtverordnetenversammlung zur Sprache kam. Der Stadtverordnete Tristan Hoffmann (B 90/Grüne) schildert in seiner Anfrage bereits Anwohnerberichte über „unangenehme Begegnungen mit dem neuen Eigentümer von im Außenbereich befindlicher Grundstücke südlich ihrer Grundstücke“. Gemeint ist die gegenüberliegende Straßenseite – ein Waldstreifen zwischen Bahnstrecke und der Sackgasse der Florian-Geyer-Straße.

Etwa 20 dieser Schilder soll ein 52-Jähriger vor den Grundstücken seiner Nachbarn angeschlagen haben. Der Verdacht der Amtsanmaßung steht im Raum.. Quelle: privat

Es ist von Anliegern die Rede, die eine Umwandlung und Abholzung des Waldes sowie eine intensive Bebauung befürchten. „Dies wäre nicht nur für den Klimaschutz ein fatales Signal, sondern würde auch die zahlreichen auf Privatgrundstücken befindlichen Bäume gefährden, da zusätzliche Angriffsflächen für Wind entstehen würden“, so Hoffmann und richtet fünf diesbezügliche Einzelfragen an die Stadtverwaltung.

Zu den betroffenen Anwohnern zählen Theodor Hoffmann, der 2003 an die Florian-Geyer-Straße gezogen ist, und Katja Kaiser mit ihrer Familie, die zwei Jahre später folgte. Hätte es nicht einen Feuerwehreinsatz gegeben, weil nach einem Sturm ein Baum auf die Straße zu stürzen drohte, und wäre die Rechnung für den Einsatz nicht an den neuen Eigentümer gegangen, die Anwohner hätten vom Verkauf des Waldgrundstücks gar nichts mitbekommen. Auch nicht von den Plänen, den Wald größtenteils abzuholzen und für eine Wohnbebauung zu nutzen.

Bauvoranfrage wurde positiv beschieden

Denn für die betreffende Fläche wurde bereits Anfang September 2015 im Rahmen eines Widerspruchsbescheides eine positive Bauvoranfrage für vier Einfamilienhäuser durch den Landkreis Oberhavel erteilt, antwortet Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) Ende Mai auf die Anfrage der Bündnisgrünen. Das kommunale Einvernehmen dazu sei bereits im November 2014 gegeben worden. „Seitens der Stadt waren vorrangig planungsrechtliche Schranken zu prüfen“, so Apelt. Und der Flächennutzungsplan von 1998 und der Landschaftsplan von 2014 wiesen die betroffenen Flurstücke als „Wohnbaufläche“ aus. Laut geltender Rechtssprechung des Bundesverwaltungsgerichts habe der Bauherr eines sogenannten „sonstigen Vorhabens“ einen Rechtsanspruch auf Zulassung des Vorhabens, „wenn es öffentliche Belange nicht beeinträchtigt“. Genau das findet in diesem Fall Anwendung.

Naturschutzbehörde hatte „keine Einwände“

Die Naturschutzbehörde hatte schon 2015 „keine Einwände“. Und die untere Forstbehörde, die vor fünf Jahren noch auf den Status der Flächen als „Wald im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg“ verwiesen hatte, stimmte nun der Waldumwandlung zu. Dass dies im März auf Anweisung von höherer Stelle geschah, sagt der Bergfelder Naturschutzhelfer Marian Przybilla von der Deutschen Waldjugend, ohne seine Quelle preiszugeben. Er weist auch auf die zusätzliche Windbruchgefahr hin. Mehrere Beispiele und Belege dafür gebe es bereits in anderen Bereichen der Florian-Geyer-Straße, was ihm aus der zuständigen Stelle dem Rathaus bestätigt worden sei.

Aufbauend auf den gültigen Vorbescheid ist die Stadt inzwischen im Rahmen eines Bauantrags für ein Einfamilienhaus am Verfahren beteiligt worden. Das Einvernehmen wurde im Mai dieses Jahres erteilt, informiert der Bürgermeister.

Von Anwohnern aufgestellte Bänke, größtenteils hergestellt aus Windbruchholz. Quelle: Helge Treichel

Nicht bestätigen kann Apelt hingegen die Darstellung, wonach die Florian-Geyer-Straße zum Teil auf Flächen verläuft, die sich in privatem Grundbesitz befinden. „Hierzu bedarf es einer Vermessung vor Ort“, heißt es in der von ihm gezeichneten Antwort. Sofern die provisorisch befestigte Straße sich nicht auf der im Grundbuch als Verkehrsfläche“ ausgewiesenen kommunalen Eigentumsfläche befindet, wäre dies zu korrigieren.

Mit Flatterband sind angeblich munitionsbelastete Bereiche im Wald abgesperrt. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel