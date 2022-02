Streit um die Deutungshoheit der Corona-Daten in Oberhavel: Landkreis hält Datengrundlage für zu gering

Oberhavel

Die Landkreisverwaltung hatte dem Kreistagsabgeordneten Thomas Kay (AfD-Fraktion) nach einer Anfrage vom 12. Januar umfangreiches Datenmaterial zukommen lassen. Diese Daten werden von Impfkritikern benutzt, um die Wirksamkeit von Corona-Schutzimpfungen in Zweifel zu ziehen. Besonders zwei Zahlen werden dabei herausgegriffen. Diese betreffen die Patienten mit Corona-Infektionen in den Oberhavel-Kliniken zwischen Anfang Oktober 2021 und Ende Januar 2022. 127 Ungeimpfte stehen 198 Geimpften gegenüber.

Impfkritiker legen Oberhavel-Zahlen nach ihrer Überzeugung aus

Die Interpretation der beiden Zahlen scheint auf der Hand zu liegen – zumindest für Impfkritiker: Der Anteil der Geimpften, die an Corona erkrankten und behandelt werden mussten, beträgt auf Basis der Zahlen des Landkreises 60,9 Prozent. Das Verhältnis ungeimpft zu geimpft liegt im Bundesdurchschnitt bei etwa 25:75 Prozent. Bei den im Krankenhaus Behandelten liegt das Verhältnis in Oberhavel bei 39:61 Prozent. Aus dieser Betrachtung ergibt sich, dass die Abweichung der Verhältnisse zueinander nicht besonders hoch wäre, wie Jan Müggenburg als Mitorganisator von „Oberhavel steht auf“ hinsichtlich der Wirksamkeit von Impfungen kürzlich in einem MAZ-Artikel geäußert hat.

Kritik von MAZ-Leser mit Gegenrechnung

MAZ-Leser Hermann P. hält das nicht nur für eine einseitige, sondern auch für eine falsche Betrachtung. „Entsprechend des Anteils der Geimpften in der Gesamtbevölkerung von 75 Prozent müsste das Verhältnis aber bereits bei 244 zu 81 sein, wenn beide Gruppen gleich anfällig für eine Infektion wären“, schreibt er. Der Anteil der Ungeimpften, die im Krankenhaus wegen Corona behandelt werden müssen, sei jedoch um mehr als 50 Prozent höher, weshalb die geäußerte Schlussfolgerung falsch sei.

Landkreis: „fachliche Einordnung nicht möglich“

Wegen der strittigen Interpretation bat die MAZ die Kreisbehörde um eine fachliche Einordnung der Zahlen zu den Patienten mit und ohne Coronainfektion in den Oberhavel-Kliniken. „Dies ist nicht möglich“, lautete die klare Antwort von Pressesprecherin Irina Schmidt. Aus den in der Antwort an den Kreistagsabgeordneten übersandten Zahlen ließen sich keine wissenschaftlich fundierten Rückschlüsse ziehen oder Bewertungen vornehmen. „Dafür wären wesentlich mehr Faktoren und vor allem ein wesentlich längerer Zeitraum als der hier benannte Ausschnitt (vier Monate) zu betrachten“, so Irina Schmidt. Es gehe hier schließlich um lediglich 325 Fälle in einer einzigen Klinik.

Omikronvariante noch ein spezieller Fall

Außerdem müsse in Betracht gezogen werden, dass genau in diesem kurzen Zeitraum die Omikronvariante des SARS-CoV-2-Virus vorherrschend wurde. „Gegen diese Variante wirken die derzeit vorhandenen Impfstoffe (Einfachimpfung mit Johnson & Johnson beziehungsweise Zweifachimpfung mit mRNA/Astra Zeneca) nur bedingt“, schreibt Irina Schmidt. Darüber hinaus sei die Impfquote innerhalb des betrachteten Zeitraums bereits relativ hoch gewesen. „Das heißt: Der geimpfte Bevölkerungsanteil war (und ist) deutlich größer als der ungeimpfte.“ Insofern seien auch in der Summe zwar mehr Geimpfte in der Klinik gewesen, „jedoch nicht anteilig, da es wie gesagt wesentlich mehr Geimpfte als Ungeimpfte gibt“, so die Sprecherin.

Von Helge Treichel