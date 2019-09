Die Allgemeinmedizinerin Sabine Voigt setzte zur Ruhe. Ihre Stelle übernahm Sven Ola, der nun niedergelassener Hausarzt in der Gemeinschaftspraxis von Axel Voigt an der Bahnhofstraße 12 in Borgsdorf ist. Für Sven Ola ist es eine Rückkehr in seine Heimat.