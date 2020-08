Hohen Neuendorf - Taucher auf Expedition: So steht es um die Badestelle am Börnersee in Borgsdorf

Freitagmorgen um 6 Uhr wurde die Badestelle am Börnersee durch Bauzäune abgesperrt. Der Grund war eine gefährliche Tiefstelle im flachen Uferbereich des Sees, ein Kind spürte plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen. Am Wochenende haben Taucher den See untersucht.