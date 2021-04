Taucher sollen den Grund des Börnersees in Borgsdorf innerhalb der nächsten zwei Wochen von möglichen Gefahrenquellen befreien. Um die Unterwasserarbeiten zu ermöglichen, wurden am Montag zwei schwimmende Inseln zu Wasser gelassen und mit den nötigen Geräten bestückt. Die frisch hergerichtete Badestelle des Sees musste im vergangenen August gesperrt werden, nachdem ein Kind Probleme bekommen hatte und Taucher auf Altlasten in dem ehemaligen Tonstich gestoßen waren.