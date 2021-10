Tempo 30 ist in Hohen Neuendorf vom Tisch

Hohen Neuendorf

Mehr Sicherheit und Lebensqualität durch Tempo 30 hatten die Fraktionen von SPD, der Partei Mensch Umwelt Tierschutz und Bündnis 90/ Die Grünen ihren Antrag für ein Pilotprojekt in Hohen Neuendorf und Ortsteilen genannt. Und damit für reichlich Diskussionsstoff nicht nur in der Stadtverordnetenversammlung und dem Bauausschuss, sondern auch unter den Einwohner gesorgt. Am Donnerstag wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

Nicht die beste Zeit gewählt

Der Antrag käme fast zur Unzeit, kommentierte Bürgermeister Steffen Apelt das Ansinnen. Angesichts der Baustellen auf den Straßen stelle sich derzeit zu den meisten Zeiten des Tages die Frage nach Tempo 30 gar nicht.

Argumente griffen nicht

Der Verkehrsentwicklungsplan Hohen Neuendorf, argumentierten die einreichenden Fraktionen, empfiehlt die „Modellstadt Tempo 30“ für alle Ortsteile mit Priorität 1. Die Zwischenergebnisse des jetzt vorgestellten Interkommunalen Verkehrskonzepts würden in die dieselbe Richtung weisen. Zudem würden viele Untersuchungen die Vorteile von Tempo 30 innerorts belegen. Als Ziele hatten SPD, Tierschutzpartei und die Grünen mehr Sicherheit und Mobilitätskomfort sowie weniger Lärm und bessere Luft in Aussicht gestellt.

Finanzielle Seite blieb unberücksichtigt

Am Ende wurde das Ansinnen jedoch zurück gewiesen. Vor allem fehlte die Betrachtung der finanziellen Auswirkungen über einen längeren Zeitraum. Die Stadtverordneten folgten damit auch der Empfehlung des Bauausschusses, der sich im Vorfeld mit dem Antrag befasst hatte.

Von Björn Bethe