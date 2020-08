Teschstraße Hohen Neuendorf: Anwohner ärgern sich

Hohen Neuendorf

Die Fahrbahnbreite der Teschstraße in Hohen Neuendorf soll von acht auf sechs Meter verringert werden – einen Meter auf jeder Seite. Außerdem sollen die ebenfalls gepflasterten Zufahrten angepasst werden. Was im Rathaus als ein Vorgang der laufenden Verwaltung angesehen wird, hatte am Donnerstagabend einen Ortstermin des Ausschusses für Bauen, Ordnung und Sicherheit zur Folge. Denn die Anwohner wehren sich gegen das Projekt, wie stellvertretend Anwohner Hans-Joachim Dörsel deutlich machte. Es werde zum Beispiel gefürchtet, dass durch die Arbeiten die Wurzeln der Straßenbäume in Mitleidenschaft gezogen werden – rund einhundert Jahre alte Linden. Die Regenentwässerung sei auf der Pflasterstraße kein Problem, da alles direkt versickern könne. „Wir sind mit dieser Straße einverstanden, so wie sie ist“, betonte Dörsel. Er und seine Mitstreiter könnten gar nicht verstehen, warum überhaupt etwas an der Straße gemacht werden muss. Außerdem sei man von der Maßnahme ohne vorherige Information überrascht worden. „So kann der Umgang mit den Bürgern in Hohen Neuendorf nicht sein“, sagte der Anwohner.

„Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge der Verkehrssicherungspflicht“

Es handele sich um „Unterhaltungsmaßnahmen im Zuge der Verkehrssicherungspflicht“, machte Petra Teigel als Fachdienstleiterin für Tiefbau deutlich. In deren Folge würden die Zufahrten angepasst sowie zwei neue Zufahrten gebaut. Lediglich diese Arbeiten seien für die Eigentümer kostenpflichtig. Zahlreiche Bäume würden in das Lichtraumprofil der Straße hineinragen. Um Schadensersatzforderungen von der Stadt abzuwenden, werde jetzt also die Fahrbahn schmaler gemacht. Die Anwohner reagierten mit einer Petition darauf und erhielten bereits zwei Antworten dazu. Dass dies alles an den Kommunalpolitikern vorbei geschehen sei, kritisierte Ausschussvorsitzende Sylvia Schulz ( Die Linke). Dass der Vorgang allerdings am 29. Juni via Mail bekannt gemacht wurde, hielt Stadtverordnetenvorsteher Raimund Weiland ( CDU) entgegen. Die E-Mail sei unter anderem an alle Fraktionsvorsitzenden herausgegangen.

Lange Debatte folgt dem Ortstermin

Es entwickelte sich eine langwierige Debatte, in der sich Thomas Kay ( AfD) auf die Seite der Beschwerdeführer stellte. Er sehe keine Notwendigkeit zum Handeln. Zudem hätten sich die Bürger gegen die Poller ausgesprochen. Dass aber gehandelt werden müsse und eine Beschilderung nicht ausreicht, hielt Tristan Hoffmann (B 90/Grüne) entgegen. Auch Michael Heider ( CDU) stellte sich hinter die Verwaltung: „Ich denke, die Baumaßnahme ist verhältnismäßig.“

