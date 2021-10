Testzentrum in Hohen Neuendorf bleibt offen

Hohen Neuendorf

Das kommunale Corona-Testzentrum in der Stadthalle Hohen Neuendorf, das von der St.-Hubertus-Apotheke betrieben wird, bleibt weiterhin geöffnet – allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Darüber informiert Pressesprecher Daniel Dinse aus dem Rathaus.

Das Testzentrum kann dann montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr beziehungsweise 15 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr besucht werden. Betreiber Reinhard Eger behält sich vor, diese Öffnungszeiten weiter einzuschränken, sollte die Nachfrage zu gering sein. Hintergrund ist die Tatsache, dass Corona-Schnelltests ab sofort nicht mehr für alle kostenlos sind.

Kostenfrei für Schwangere und Minderjährige

Für bestimmte Personengruppen wie Schwangere und Minderjährige bleiben die Tests jedoch auch über den 11. Oktober hinaus kostenfrei – zunächst bis zum Jahresende. Für alle anderen kostet der Schnelltest im Kommunalen Testzentrum jetzt je zwölf Euro. PCR-Tests kosten weiterhin 89 Euro und PCR-Express-Tests 99 Euro. Im Testzentrum besteht zurzeit nicht die Möglichkeit einer bargeldlosen Bezahlung. Kunden werden daher gebeten, den Test möglichst passend in bar zu bezahlen. „Das Team arbeitet an einer zeitnahen Lösung für bargeldloses Zahlen“, kündigte Dinse an.

Testzahlen gehen seit Juli zurück

Eine Öffnungszeit von sechs Stunden am Tag seien „viel zu lang“, schätzt Reinhard Eger ein. Probeweise würden in dieser Woche nun zunächst vier Stunden angeboten. Schließlich könnten die begonnenen Herbstferien eine erhöhte Nachfrage auslösen. „In der nächsten Woche werden wir dann die Zeiten noch einmal anpassen“, kündigte der Apothekeninhaber an. Bereits seit Juli sei ein Rückgang der Testzahlen zu beobachten – insbesondere an Montagen und Dienstagen. Die Räumlichkeiten in der Stadthalle stünden zunächst bis Ende Oktober zur Verfügung – mit monatlicher Verlängerungsoption. Sollte die Nachfrage deutlich zurückgehen, könne auch wieder in den Apotheken direkt getestet werden. Aktuell seien noch fünf Mitarbeitende im Testzentrum tätig.

Von Helge Treichel