Hohen Neuendorf

Es ist der beste Freund des Menschen: sein Haustier. Daher wollen viele Besitzer ihren Lieblingen auch zur Weihnachtszeit etwas Gutes tun. Doch Tierarzt André Czetö aus Hohen Neuendorf warnt vor Vergiftungen und gibt Tipps, wie das Haustier auch Silvester gut übersteht.

Hunden fehlt ein Enzym, um Schokolade abbauen zu können

Bei diesen treuen Augen, die einen beim Essen genau beobachten, können viele Tierbesitzer nicht widerstehen und so wandern Hähnchenkeule, Fisch sowie Schokolade regelmäßig in den Magen von Hund und Katze. „Nur weil Weihnachten ist, sollte man die normalen Essgewohnheiten der Tiere nicht ändern. Vor allem Schokolade ist ein absolutes No-Go, da Hunden ein Enzym zum Abbau fehlt, dadurch kann es insbesondere bei Süßigkeiten mit einem hohen Kakaoanteil zur Vergiftung kommen“, erklärt der Tiermediziner André Czetö.

Keine Knochen verfüttern

Generell sollten Haustiere keine Knochen zu fressen bekommen und auch starke Gewürze führen zu Unverträglichkeiten. Hat der Liebling dennoch davon gefressen, sind ein verändertes Verhalten, Berührungsempfindlichkeiten im Bauchbereich sowie Beschwerden beim Kotabsatz sichere Zeichen für Schmerzen. Dann kann ein Besuch beim Tierarzt Abhilfe schaffen. Dieser sollte auch aufgesucht werden, wenn Fremdkörper verschluckt worden sind. Insgesamt ist hier Vorsorge aber besser als Nachsorge.

Bereits beim Aufstellen des Weihnachtsbaums muss man auf einen festen Stand achten, denn insbesondere junge Tiere finden die funkelnden Lichter, die bunten Kugeln und sich bewegenden Äste sehr spannend. Auch Geschenkpapier und -bänder haben eine hohe Anziehungskraft, können dem Tier aber schaden. Die Verwendung von Schneespray sollte auch genau überdacht werden. Zumeist beinhaltet es Schadstoffe, sodass ein Ablecken des Sprays von den Fenstern verhindert werden muss.

Wohnung abdunkeln und Radio anschalten

Auch für Silvester hat der Hohen Neuendorfer Tierarzt wertvolle Tipps zum Umgang mit Hund, Katze & Co. „Natürlich sollte die Wohnung abgedunkelt werden und die Tiere vor den Licht- und Blitzquellen geschützt werden. Zudem kann man seine Vierbeiner durch eine kontinuierliche, ruhige Geräuschquelle ablenken“, empfiehlt André Czetö. Selbst wenn in diesem Jahr wegen des Verkaufsverbots für Feuerwerkskörper weniger Knallerei zu erwarten ist, sollten also der Fernseher oder das Radio eingeschaltet sein und es sollte dem Tier möglichst eine Rückzugsmöglichkeit geboten werden.

Besonders ängstliche Tiere kann man zusätzlich mit pflanzlichen Mitteln oder Angstlösern beruhigen. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagt der 42-Jährige und rät von Online-Bestellungen ab. „Die Besitzer sollten sich lieber an ihren Tierarzt wenden und sich professionell beraten lassen.“ Tiere reagieren stark auf das Verhalten ihrer Besitzer. Zeigen diese Angst, spüren sie das. Daher sollte man ihnen kein Mitleid suggerieren, sondern durch entspanntes Verhalten die Unsicherheit nehmen.

Von Evelyn Schroeter