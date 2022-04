Toben zwischen Tulpen, Käfern und Bienen: „Kölle Spielgarten“ in Borgsdorf entzückt alle Kinder

Borgsdorf

Im April macht ja das Wetter bekanntlich, was es will – aber der neue „Kölle Spielgarten“ ist seit seiner offiziellen Einweihung vor einer Woche immer gut besucht. Der fünfjährige Ben und sein Papa Oliver aus Hohen Neuendorf waren bisher schon dreimal dort, erzählen sie beim MAZ-Spielplatztest am Karfreitag. „Und am Nachmittag kommen wir noch einmal“, wissen die beiden sicher. „Das Klettergerüst ist am coolsten“, findet Ben. Susan Hille und ihr Sohn Liam sind an diesem Tag zum ersten Mal im neuen Spielgarten. „Der ist wirklich super toll. Die Geräte sind vielfältig und der Boden aus Rindenmulch so weich, dass er auch leichte Stöße abfedern kann“, sagt die Basdorferin. Auch das Gesamtkonzept überzeugt sie. Denn der Spielplatz ist eingezäunt und ausschließlich durch die Verkaufsfläche von Pflanzen Kölle zugänglich. So können größere Kinder, die auch mal unbeaufsichtigt spielen dürfen, nicht weglaufen. Auf der anderen Seite ist das liebevoll gestaltete Areal vor Vandalismus geschützt.

Zur Galerie Dieser Spielplatz begeistert ganz Oberhavel. Er wurde im April 2022 eröffnet.

Filialleiter Heiko Schild freut sich, dass der Spielgarten, den es in ähnlicher Form auch in Heilbronn, dem Stammsitz des Unternehmens, sowie in Wildau gibt, so beliebt ist. Denn Pflanzen Kölle definiert sich selbst als Erlebnisgartencenter für die ganze Familie, die dort gut und gerne einen ganzen Tag verbringen kann – mit Spielen, Einkaufen und Essen. Auch wenn der wirtschaftliche Faktor nicht von der Hand zu weisen ist, so legt das Unternehmen gleichzeitig großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umwelterziehung. Die Spielgeräte sind überwiegend aus Holz. Daneben entsteht gerade ein kleiner Naschgarten für Kinder.

