Turnierlose Zeit endet im Golfclub Stolper Heide

Stolpe/Berlin

Mit dem GTGA Invitational endet auf dem Berliner Golfclub Stolper Heide die turnierlose Zeit. Amateure aus sieben Nationen treten vom 22. bis 25. Juli in einem der höchstklassigsten Wettbewerbe Deutschlands an, informiert Turnierorganisator Marcel Rauch. Etliche Top 100-SpielerInnen des internationalen Golfsports würden das Turnier krönen. Darunter auch die Weltranglisten-Erste, die Französin Pauline Roussin-Bouchard, sowie die erste Riege der deutschen Nationalspieler und Nationalspielerinnen.

Initiator Gregor Tilch spricht von „Punktlandung“

Gregor Tilch, Initiator des GTGA Invitational und Leiter der gleichnamigen Golfakademie: „Zu erleben, wie sich die Kette der Pandemiebedingten Turnierabsagen auf Athleten auswirkt, die für den Wettbewerb brennen, hat bei allen Beteiligten Energie und Kreativität freigesetzt. Dass uns dabei diese Punktlandung gelingt, war nicht vorhersehbar und freut mich umso mehr.“

Wettbewerb im Internet-Livestream

Einmalig für Deutschland sei auch die Übertragung des gesamten Wettbewerbs per Internet-Livestream. „Was in anderen Ländern längst üblich ist, wird hier endlich Realität – Golfsport anschauen, frei zugänglich für jeden“, sagt Gregor Tilch. Kommentiert werde die Übertragung unter anderem von Heinz Peter Thül, weiteren Experten, den Spielern selbst und den vier deutschen Nationaltrainern, die als Gastkommentatoren dabei sind. „Außergewöhnlich“, so Tilch, „denn wir erzählen Turniergeschichten, die nicht nur für Fachpublikum spannend sind.“

Zuschauer sind willkommen

Wegen der derzeit laufend angepassten Bedingungen und Reisebeschränkungen, wurde die Meldefrist bis kurz vor Turnierbeginn gelegt. Zugelassen würden maximal 85 Teilnehmer bei den Herren und 59 bei den Damen. Zuschauer seien unter Einhaltung der jeweils geltenden Vorschriften willkommen.

Das GTGA Invitational 2020 wird jeweils von 9 bis 16 Uhr auf dem Westplatz des Berliner Golfclubs Stolper Heide ausgetragen. Der 21. Juli ist für die Teilnehmer-Registrierung und Einspielrunden vorgesehen. Gefordert ist ein EGA-anerkanntes Handicap von 4 oder besser.

