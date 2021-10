Bergfelde

Als alle glaubten, dass die Verkehrssituation in der Region nicht mehr krasser werden könnte, wurde am vergangenen Montag überraschend die Brücke der L 171 zwischen Bergfelde und Hohen Neuendorf gesperrt. Sie ist nach Ansicht der Statiker derart marode, dass ein Abriss und Neubau erforderlich ist – sofort! Das rief den Bergfelder Horst Tschaut auf den Plan, Stadtverordneter und langjähriger Statiker und Prüfingenieur für Verkehrsbauwerke. In einem Brief wandte sich der Ruheständler an die Verantwortlichen im Landesbetrieb Straßenwesen. Er kritisierte das Vorgehen und machte einige Vorschläge, um die Vollsperrung hinauszuzögern und deren Dauer zu verkürzen.

Erst mal nur mit Netzen sichern?

Sofern die drei Stützpfeiler und die beiden Widerlager, auf denen die Brücke aufliegt, noch intakt seien, könnten doch neue Betonelemente angefertigt und die alten erst entfernt werden, wenn diese bereitstünden, schlug Tschaut vor. Mit Netzen könnten die Züge vor den offensichtlich abbröckelnden Betonstückchen geschützt werden.

Oberleitungen der Bahn sind hinderlich

Das jedoch ist nach den Worten von Pressesprecher Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen keine Option: „Die Brücke verliert durch die Schäden zunehmend an Tragfähigkeit“, sagt er auf MAZ-Nachfrage. „Das ist eine Entwicklung, die mit Netzen unter der Brücke nicht zu beheben ist.“ Zudem sei der Abstand zwischen der Brückenunterseite und den Oberleitungen der Bahn „nicht groß genug, als dass dort Netze sicher aufgehängt werden könnten“.

Pfeiler und Widerlager werden weiter verwendet

Horst Tschaut stellt eine Frage, die viele Verkehrsteilnehmer umtreibt: Warum ist man nicht besser auf die Situation vorbereitet gewesen? Schließlich sei doch bereits seit mehreren Jahren bekannt, dass die Brücke in keinem guten Zustand ist. „Seit 2019 führt der Landesbetrieb öfter als dies für reguläre Brückenprüfungen üblich ist, kontinuierlich Untersuchungen an der Brücke durch“, sagt Steffen Streu. Bei einer dieser Sonderprüfungen sei Anfang September festgestellt worden, dass sich die enormen Schäden an der Brücke schneller entwickeln, als dies erwartet worden war. Entgegen der Annahme von Tschaut sei die Standfestigkeit der Pfeiler und Widerlager aber bereits geklärt worden. Diese könnten für die Behelfsbrücke weiter verwendet werden.

Neue Trassenpläne endgültig verworfen

Bleiben die Fragen nach einer Umgehungsstrecke. „Warum gibt es in dieser berlinnahen Verkehrsinfrastruktur keine angebotene Ersatzstraße?“, erkundigt sich Tschaut. Im südlichen Bereich der Brücke seien es von der „Kolonie Bergfelde“ zum Hohen Neuendorfer Gewerbegebiet an der B 96 lediglich rund 500 Meter. „Warum wird da nicht zumindest eine Art Baustraße auf die Schnelle hergestellt?“, so der Bergfelder. Die vor 1993 noch selbständige Gemeinde Bergfelde habe dort für viele Tausend D-Mark eine neue Straße planen und genehmigen lassen. Allerdings werden damit uralte Kamellen ausgegraben: Zur Geschichte einer Alternativtrasse für die L 171 gehört, dass diese Pläne nach jahrelangen massiven Bürgerprotesten zum Erhalt des Naturschutzgebietes Herthamoor vom Landesbetrieb komplett und endgültig verworfen worden waren.

Schnell Umgehungsstraße nicht möglich

Anders drückt dies Steffen Streu aus: „Planung und Herstellung einer Umgehungsstraße würden über den Baubeginn der Behelfsbrücke hinaus dauern.“ Es müssten in dem zum Teil waldreichen Gebiet umweltfachliche Aspekte geprüft werden, es wären Wohngebiete von dem Verkehr betroffen und unter Umständen könnte auch ein Grunderwerb erforderlich sein, antwortet er. Das müsste geprüft werden. Und im Anschluss wäre unter Umständen ein Rückbau erforderlich.

Von Helge Treichel