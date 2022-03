Ukraine-Flüchtlinge: Hohen Neuendorf hilft der polnischen Partnergemeinde

Hohen Neuendorf

Auch die Stadt Hohen Neuendorf unterstützt ihre polnische Partnergemeinde mit einem Sachspendentransport. Am Sonntagmorgen fuhr ein Transport mit Anhänger von der Feuerwache and er Waldstraße aus nach Janów Podlaski an die polnische Ostgrenze. Fahrer Lutz Tornow sagte beim Pressetermin am Sonnabendnachmittag, dass er von einer Fahrtzeit von etwa zwölf Stunden ausgehe. „Man kann ja nicht schneller fahren“, sagte er. „Mit dem Anhänger darf man nur Tempo 80 fahren, und er ist ja gut beladen.“

Nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen und klar war, dass der Flüchtlingsstrom sehr bald Polen erreichen würde, hatte sich Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt an seinen polnischen Amtskollegen Wójt LeszekChwedczuk in Janów Podlaski gewandt. In einem Brief hatte er Unterstützung bei der Versorgung der Evakuierten angeboten. „Ich wollte wissen, wie es dort aussieht und habe dann eine Liste zurückgeschickt bekommen mit Dingen, die dort vor Ort gebraucht werden“, erzählte der Bürgermeister am Sonnabend. Zahlreiche Freiwillige aus dem polnischen Ort würden an der Grenze helfen, Menschen versorgen oder bei Personentransporten unterstützen. Zudem seien 190 Kinder aus einem ukrainischen Waisenhaus aufgenommen worden.

Am Sonntagmorgen startete der Hilfstransport. Quelle: Robert Roeske

„Am Dienstag haben wir uns kurz zusammengesetzt“, so Steffen Apelt weiter. „Wir hätten als Stadt das nicht organisiert, wenn wir nicht den konkreten Bezug gehabt hätten.“ Denn von vorn herein war klar, wohin die Hilfsgüter gehen. „Aber wir wollen an sich keine Doppelstrukturen aufbauen.“ Denn die eigentlich Ukraine-Hilfe laufe über den Landkreis.

Viele Menschen aus Hohen Neuendorf haben etwas dazugegeben, Der Anhänger ist voller Kartons gewesen. „60 Kartons sind bestimmt drin“, so Lutz Tornow. Geld dafür kam aus dem Etat des Bürgermeisters. Die Feuerwehr-Fördervereine haben ebenso gesammelt wie die Feuerwehrleute selbst. Auch vom städtischen Bauhof kamen 200 Euro, wovon Hygieneartikel gekauft worden sind. Das sei nicht immer ganz einfach gewesen, weil bestimmte Waren in den Einkaufsmärkten derzeit nur schwer zu bekommen seien oder nur noch bestimmte Mengen gekauft werden dürfen. „Ein Stromaggregat stand ganz oben auf der Liste“, so der Bürgermeister. Er wurde aus dem Bestand der Bergfelder Feuerwache genommen, dort sei er entbehrlich gewesen.

Lutz Tornow ging am Sonnabend davon aus, dass er und sein Beifahrer René Smolarski eine Nacht in der polnischen Partnergemeinde bleiben würden.

Von Robert Tiesler