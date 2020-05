Umgefallener Blumentopf sorgt für Verkehrsunfall in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Ein umgefallener Blumentopf führte am Mittwochnachmittag (6. Mai) gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Hohen Neuendorf. „Eine 78-Jährige befuhr dabei die Ulrich-von-Hutten-Straße, als ein Blumentopf auf ihrem Beifahrersitz umkippte“, beschrieb Matthias Krüger, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang. Beim Versuch, diesen wieder aufzustellen verlor die Fahrerin offenbar die Kontrolle über ihren Skoda und kollidierte in der Folge mit einem Straßenbaum.

„Die Fahrerin wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden“, so Krüger weiter. Die Seniorin verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 8000 Euro beziffert.

Von MAZonline