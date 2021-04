Bergfelde/Schildow

Als Ralf Schröter aus Schildow mit seinen Hunden Emely und Fiona wie immer im Wald an der A 10 unterwegs war, stieß er in dieser Woche unweit der Kreuzung Grünstraße/Heideplan in Bergfelde auf einen riesigen Müllberg. Panelbretter, eine alte Couch, ein Waschbecken und unzählige weitere Dinge die in einem Hausstand zu finden sind, waren illegal im Wald abgelagert worden. „Das ist für mich unfassbar, dass Leute hier Müll ablagern“, sagt der 55-Jährige. Schließlich könne jeder Einwohner einmal jährlich Sperrmüll von der AWU abholen lassen – ganz ohne zusätzliche Kosten. „Da muss doch die Natur nicht noch mehr zerstört werden“, findet der Schildower. „Die Leute, die das machen, haben kein Gewissen.“

Müll im Wald bei Bergfelde. Quelle: Ralf Schröter

In seinem Ärger über die Unvernunft postete er seine Bilder auf Facebook – in der Hoffnung, dass jemand die Einrichtungsgegenstände wiedererkennen möge und der Verursacher gefunden wird. Bis jetzt ohne Erfolg.

Ralf Schröter weiß, dass der schändliche Umweltfrevel noch nicht lange zurückliegen kann. Wenige Tage zuvor war er mit seinen Hunden an der selben Stelle vorbeigekommen. „Da lag das noch nicht da“, sagt er. Und auch für Revierförster Carsten Voigt ist diese Müllstelle neu. „Das kenne ich noch nicht, aber ich werde es mir anschauen“, kündigt er an.

Müll im Wald, Nähe Heideplan in Bergfelde. Quelle: Ralf Schröter

Durch die Corona-Pandemie sei er vermehrt mit seinen Hunden in den heimischen Wäldern unterwegs, sagt Ralf Schröter. Dabei falle ihm immer wieder der achtlos hinterlassene Müll auf. „Fast an jeder Ecke liegt irgendwas herum“, sagt er. Unweit der neuen Stelle seien alte Reifen abgelagert, auch von Moos überwachsene Dachpappe habe er bereits gefunden. Anfang des Jahre war ihm auch der Bretterberg aufgefallen, der in Verlängerung der Straße auf der anderen Seite der Autobahn am Summter Gestell abgelagert worden war. Die Aufräumaktion der freiwilligen Helfer Ende Februar habe ihn sehr beeindruckt. „Wenn es wieder eine Aktion gäbe, wäre ich ich gerne bereit, das mit wegzuräumen“, sagt Ralf Schröter.

Die benannte Stelle im Wald, Nähe Heideplan. Quelle: Ralf Schröter

Von Helge Treichel