Hohennauen

Eine Zeugin stellte am Dienstag auf einem Firmengelände in Hohennauen zerstochene Reifen an Firmen-Fahrzeugen fest und informierte die Polizei. Beamte begaben sich vor Ort und nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt auf. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Von MAZonline