Bergfelde

Ein in der Bergfelder Schillerstraße abgestelltes Wohnmobil haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag gestohlen. Das weiß-rote Fahrzeug der Marke Bürstner Lyseo war am Straßenrand abgestellt, amtliches Kennzeichen OHV UX80.

Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 50 000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm zum Diebstahl des Kraftfahrzeugs die Ermittlungen auf. Ebenso wurde das Wohnmobil zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZonline