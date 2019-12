Hohen Neuendorf

Durch Zeugen wurden zwei männliche Personen beobachtet, wie diese mit einem Messer, einem Feuerzeug und pyrotechnischen Artikeln die Sättel dreier Fahrräder am Bahnhofsvorplatz in Hohen Neuendorf, Schönfließer Straße, aufschlitzten und versuchten in Brand zu setzen.

Die Tatverdächtigen konnten, in Kooperation mit der Bundespolizei, gefasst werden. Die beiden Tatverdächtigen, im Alter von 15 und 17 Jahren, wurden an den zuständigen Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline