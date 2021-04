Bergfelde

Beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Birkenwerderstraße in Bergfelde bemerkte eine 46-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr einen zehnjährigen Radfahrer nicht. Der Junge, der mit einem Erziehungsberechtigten unterwegs war, musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Ford der 46-Jährigen und dem Fahrrad der Marke Pegasus entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Von MAZonline