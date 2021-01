Unfall in Hohen Neuendorf: Radfahrerin muss ins Krankenhaus

Hohen Neuendorf

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag (27. Januar) gegen 13.15 Uhr in Hohen Neuendorf. „Der Fahrer eines Mazda wollte von der Oranienburger Straße nach rechts in die Waldstraße abbiegen“, erläuterte Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang.

Dabei übersah er offenbar eine Radfahrerin, die auf der falschen Straßenseite fuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin leicht, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert.

Von MAZonline