Unfall mit Notarztfahrzeug in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Um kurz nach 10 Uhr ereignete sich am Mittwochmorgen (28. April) ein Unfall zwischen einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und einem Auto auf der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf. „Das NEF befuhr die Schönfließer Straße mit Sondersignal in Richtung Schönfließ, der Pkw wollte aus Richtung Bahnhof kommend nach links auf die Schönfließer Straße einbiegen“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang.

Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde auch eine Laterne in Mitleidenschaft gezogen, die Feuerwehr kam zum Einsatz. Verletzt wurde niemand. Das NEF war nicht mehr fahrbereit, der entstandene Sachschaden wird auf auf rund 20.000 Euro geschätzt.

