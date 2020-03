Sie lag noch im Bett, als ihr Haus zusammenfiel

Hohen Neuendorf

Sie steht vor dem Riesen-Schuttberg und kann es alles immer noch nicht fassen. Jennifer Höbold, 32 Jahre alt und Büroangestellte. Sie hat am Sonnabend von einer Sekunde auf die andere alles verloren. Das Haus, in dem sie wohnte, brach nach einer möglichen Explosion zusammen. Verloren stand sie im Treppenhaus – bis sie die Rettungskräfte retteten.

Wie haben Sie die Explosion erlebt?

Jennifer Höbold: „Ich war im Bett, um 10.30 Uhr hat mein Wecker geklingelt. Dann bin ich kurz zur Toilette und wieder zurück ins Bett und habe noch ein bisschen auf meinem Handy getickert. Um 11 Uhr gab es dann auch schon diese Explosion.

Was waren Ihre ersten Gedanken?

Ich habe erst gedacht, dass eine Bombe eingeschlagen ist. Dann dachte ich, dass ein Lkw ins Haus gefahren ist. Die Schiebetür in meinem Schlafbereich wurde aus den Ankern gerissen. Da dachte ich, dass ich doch mal aufstehen müsste.

Und?

Dann stand ich im Wohnzimmer, kam aus der Wohnungstür und alles war weg. Da dachte ich: Okay, ich muss meine Mutter anrufen. Es war eine riesen Explosion, ein lauter Knall. Danach ist ja dann wahrscheinlich alles eingestürzt, ich habe nur gedacht: Oh mein Gott, das war mein Haus. Es klang wie eine Bombensprengung.

Wie ging es dann weiter?

Ich habe erst meine Mutter angerufen, danach habe ich die 110 gewählt und wieder meine Mutter angerufen, die hat gesagt ich muss den Stromschalter umlegen. Das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich ja rausgekommen, weil die ersten Helfer da waren und gefragt haben, ob das hier jemand überlebt hat. Es war wie im Film. Für mich waren meine Zimmer sicher, das Haus war still. Ich hatte Angst, dass es noch zu einem Feuer kommt, die Rauchmelder sind angegangen. Es hat auch so gerochen. Alles war weiß vom Schutt draußen.

Schreckliche Bilder. Wissen Sie noch, was Sie zu diesem Zeitpunkt gedacht haben?

Das weiß ich nicht mehr wirklich. Nur, dass mein Nachbar rechts von mir tot ist. Und wahrscheinlich alle auf der rechten Seite. Das war mir irgendwie klar. Ich weiß ja, dass die Feuerwehr schnell ist und auch gleich um die Ecke ist, aber in diesem Moment hat sich das wie eine Ewigkeit angefühlt. Ich hab noch etwas zusammengepackt. Mein Portemonnaie und meinen Rucksack. Das Bild von meinem Vater habe ich leider nicht in den Jutebeutel bekommen, deswegen habe ich es liegen gelassen. Ich habe in dem Moment gar nicht daran gedacht dass ich da niemals wieder reinkomme.“

Ist Ihnen da schon bewusst geworden, dass Sie alles verloren haben?

Ja, eigentlich alles. Ich habe nichts mehr, nicht mal mehr mein Ausbildungszeugnis. Mein Vater ist vor vier Jahren gestorben, ich hatte natürlich alles von ihm auch in der Wohnung. Sterbeurkunde, alles. Das muss ich alles wiederbeschaffen. Auch Erinnerungen an ihm sind weg.“

Es gibt ein Bild, wo Sie auf der Treppe gestanden haben. Was war das für ein Gefühl?

Ich hatte einen Schock, ich dachte nur: Du musst hier raus, du musst hier raus.

Wie geht es Ihnen heute, zwei Tage nach dem Unglück?

Heute mittlerweile schon besser, jetzt konnte ich auch schon mal schlafen. Aber ich habe immer Angst wenn ich ins Bett gehe, dass ich den Knall wieder höre. Ich hoffe noch dass wir noch irgendwas finden, eine Festplatte oder ein Kuscheltier. Oder ein Foto von meinem Papa. Das wäre super, das wäre mein Wunsch.

Die Einsatzkräfte haben gute Arbeit geleistet. Haben Sie das auch so empfunden?

Ja, auf jeden Fall. Die Feuerwehr hier ist ja immer gut. Gott sei Dank, dass hier alle so gut zusammenarbeiten. Jeder hilft jedem. Es war am Anfang etwas durcheinander, das muss man schon sagen. Aber dann haben sie mich ja ganz schnell da raus geholt. Ich bin froh, dass die Feuerwehr so schnell da war. Auch das Zelt war gut, weil wir alle so gefroren haben. Wir konnten etwas trinken und zur Toilette. Alle waren nett und hilfsbereit, auch das Team der Seelsorger.“

Interview: Julian Stähle

Von Julian Stähle und Sebastian Morgner