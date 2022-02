Birkenwerder

Der Donnerstagmorgen stand beim Businessnetzwerk „Hubertus“ in Birkenwerder in der vergangenen Woche ganz im Zeichen des Mottos „Wer gibt, gewinnt“. Doch diesmal ging es dabei nicht wie üblich um Umsätze und Empfehlungen. Es ging um das wertvollste, das es gibt – die Zukunft, die Kinder. Für die haben die Unternehmer fleißig gesammelt und konnten so, mit Unterstützung der BNI Foundation, einen symbolischen Scheck über 1620 Euro überreichen.

Phil (4) darf mit seiner Familie ins Legoland fahren

Annette Reidt, Vorsitzende des Kinderträume e. V. ließ es sich nicht nehmen, die Spende persönlich in Empfang zu nehmen. Bereits seit 1997 hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, lebensbedrohlich erkrankten Kindern und Jugendlichen ihre sehnlichsten Wünsche und Träume zu erfüllen. Und da an jedem einzelnen Schicksal meist eine ganze Familie dran hängt, freut sich Annette Reidt umso mehr, mit dieser Spende nun den Herzenswunsch des kleinen Phil zu erfüllen. Der Vierjährige ist an Krebs erkrankt und darf nun als riesen Lego-Fan neue Kraft sammeln bei einem Besuch im Legoland Deutschland Resort – zusammen mit der ganzen Familie.

Dankesworte von der BNI-Foundation

Kevin Barber von der BNI Foundation gratulierte dem Verein zu seiner vorbildlichen Arbeit. „Kinder sind das, worum es bei unserer Foundation im wesentlichen geht. Denn unser aller Zukunft liegt in diesen kleinen Händen. Vielen Dank an das Team Hubertus für euer tolles Engagement in die richtige Richtung“, sagte Kevin Barber.

Verwirklichung der Träume soll Kraft und Lebensmut schenken

Der Verein Kinderträume wurde im Mai 1997 von Maria Kohl und sechs Mitstreitern gegründet. Ziel: lebensbedrohlich erkrankten Kindern und Jugendlichen durch die Verwirklichung ihrer sehnlichsten Wünsche und Träume neue Kraft und neuen Lebensmut zu schenken.

„Aus einem herbeigesehnten Traum entsteht unglaubliche Kraft“, so Anmette Reidt. Diese Freude und positive Energie sporne junge Menschen zum Durchhalten an und gebe ihnen ein Ziel. Die Vereinsvorsitzende: „Was das für ein junges, massiv bedrohtes Leben bedeutet, ist in der Tat unbeschreiblich. Es geht nicht um falsche Hoffnungen. Es geht nicht um irgendein Geschenk. Es geht um das Vertrauen in eine Welt, in der das Unmögliche manchmal doch möglich wird – und die den Kindern und ihren Angehörigen sagt: Was für den kleinen Lebenstraum gilt, das gilt vielleicht auch für den großen. Ermöglicht wurden unter anderem Trips in Freizeitparks, Begegnungswünsche mit Prominenz aus allen Bereichen oder auch Sachwünsche, wie das langersehnte Feuerwehrbett.“

18 BNI-Unternehmerteams mit mehr als 550 Mitgliedern in der Region

Business Network International (BNI) ist nach eigenen Angaben das weltweit größte Unternehmernetzwerk und bietet eine professionelle Plattform für den Austausch von Geschäftsempfehlungen. In der Region Berlin/Brandenburg-Ost gibt es 18 BNI-Unternehmerteams mit mehr als 550 Mitgliedern. Interessierte Geschäftsleute können sich über das Unternehmen auf der BNI-Website informieren: www.bni.de

Von Helge Treichel