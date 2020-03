Von wegen Corona-frei: An dieser Schule wird unterrichtet – per Livestream

Hohen Neuendorf

Nicht nur Berufstätige, sondern auch Schüler müssen sich in den kommenden Wochen auf Arbeit im Homeoffice einstellen. Wie das funktionieren soll, darüber herrscht derzeit an vielen Brandenburger Schulen noch große Ratlosigkeit. Im Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf hingegen fühlt man sich für den Ernstfall – und der tritt ab Mittwoch ein – gut gewappnet. Seit vergangenem Sommer arbeitet die Schule mit der Online-Lernplattform „myCurie“, basierend auf „ Google Suite for Education“. Unterricht für Zuhause hat es damit aber bisher nicht gegeben.

„Am Wochenende haben wir verschiedene elektronische Systeme mit Schülern in Echtzeit ausprobiert“, berichtet der Lehrer Paul Aurin. Es wird ausschließlich über dieses System kommuniziert. Um private Daten zu schützen, dürfen nicht-schulische E-Mail-Adressen sowie Profile bei Facebook, WhatsApp oder Instagram nicht verwendet werden. Die Benutzung von „myCurie“ sei jedoch nicht grundsätzlich verpflichtend, erklärt Schulleiter Thomas Meinecke. Einige Eltern möchten nicht, dass ihre Kinder dieses System nutzen. In diesen Fällen sind die Schüler jedoch selbst dafür verantwortlich, sich den Unterrichtsstoff zu erarbeiten und durch Unterstützung von Mitschülern die Aufgaben zu erhalten – möglich ist dies sogar in Papierform.

Paul Aurin, der Lehrer für Mathematik und Informatik, gilt an der Schule als digitaler Vorreiter. Er verwaltet die Homepage und sorgt gemeinsam mit Schulleiter Thomas Meinecke dafür, dass Informationen so schnell wie möglich Online gehen. „Unter Schülern und Eltern verbreiten sich schnell Gerüchte, dem wollen wir entgegenwirken“ sagt Thomas Meinecke.

Großteil der Lehrer ist in der Schule

Derzeit gelangen wichtige Informationen sowohl über die Homepage als auch per E-Mail-Verteiler der Elternvertreter an die Schüler. Während die Schüler ab Mittwoch zu Hause bleiben, müssen die Lehrer in der Schule anwesend sein, um aus ihren Klassenräumen heraus zu unterrichten. „Einige Lehrer müssen zwar ebenfalls zu Hause bleiben, weil sie ihre eigenen Kinder betreuen müssen, aber der Großteil wird hier sein“, sagt Thomas Meinecke. Sollte es dazu kommen, dass ein Lehrer sich mit Corona infiziert, müsse wieder neu beraten werden.

Sprung ins kalte Wasser

„Ich gespannt, wie die nächsten Wochen werden, freue mich aber auf den Unterricht per Livestream“, sagt Paul Aurin. Diese Variante funktioniert wie eine Videokonferenz. Dabei sollen auch die Schüler die Möglichkeit haben, sich einzuschalten und Fragen an den Lehrer oder die Klasse zu stellen. Auf einem digitalen Whiteboard können Tafelbilder in Echtzeit in die Kinderzimmer übertragen werden. Eine andere Variante sieht vor, dass übers Internet Aufgaben bereitgestellt werden. Der Lehrer kann live bei der Erstellung der Ergebnisse zusehen und diese auch kommentieren. „Es ist ein Sprung ins kalte Wasser“, sagt Paul Aurin. „Sicherlich wird es nicht ohne Probleme ablaufen. Diese könnten zum Beispiel den Ton oder die Internetverbindung betreffen.“ Doch im Kollegium sieht man diese außergewöhnliche Situation auch als Chance, das digitale Lernen voranzubringen. Schüler und Lehrer könnten jetzt wertvolle Erfahrungen sammeln, die sie dann wiederum in den Schulalltag integrieren können, wenn dieser wieder in gewohnter Umgebung stattfindet.

Schüler teils skeptisch

Paul Aurin hat bereits viele positive Rückmeldungen von Schülern erhalten. „Wow, Livestream“, staunten einige. „Das ist ja irre!“ Andere sind noch skeptisch und würden sich wünschen, auch weiterhin ganz normal zur Schule gehen zu können. „Ich hoffe, dass sich dadurch nicht so viele Klausuren verschieben, sonst müssten wir so viele auf einmal schreiben“, sagt die 17-jährige Julia Syring. Während einige Schüler sagen, sie würden am Laptop aus dem Bett heraus arbeiten, sind ich andere sicher: „Ich werde pünktlich um 7.50 Uhr an meinem Schreibtisch sitzen“, erklärt Celine Bollmann. Auch sie hätte zumindest den Mathe-Unterricht lieber im Klassenzimmer. „Da muss man schon direkt dabei sein, um hinterher zu kommen“, findet sie.

Notfall-Plan steht seit einer Woche

Der Notfallplan des Marie-Curie-Gymnasiums für die Schließung aufgrund der Corona-Ausbreitung steht seit mehr als einer Woche. Eltern mussten dafür sorgen, dass ihre Kinder am Computer arbeiten können. „Das Programm funktioniert aber auch übers Smartphone“, sagt Thomas Meinecke, der zusammen mit seinen Kollegen Paul Aurin und Benjamin Lutter den digitalen Unterricht initiiert hat.

