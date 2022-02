Unterwegs in Borgsdorf: Von umgefallenen Bäumen und  Hoffnung im „Weissen Hirsch“

Borgsdorf

Einsatzleiter Kevin Bolz vom Löschzug Borgsdorf meldet den Einsatz um 9.43 Uhr über sein Funkgerät ab. Der stellvertretende Stadtbrandmeister informiert darüber, dass die Drehleiter aus Hohen Neuendorf bereits auf dem Weg zum nächsten Einsatzort ist. Für die Alt-Borgsdorfer Hauptstraße waren am Montagmorgen um 8.57 Uhr Ziegel gemeldet worden, die sich beim Sturm gelöst hatten und aus der Dachrinne herabzustürzen drohten. Eine Dreiviertelstunde später war der Job erledigt und die Straße konnte wieder freigegeben werden. Es handelte sich um Einsatz Nummer 29 des Löschzuges Borgsdorf für dieses Jahr.

An der Friedensallee hatten Birken den Radweg blockiert. Auch die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Quelle: Helge Treichel

Mehr als die Hälfte dieser Einsätze wurde in den vergangenen Tagen und Nächten gefahren. Los ging es am Donnerstag um 2.10 Uhr, als mehrere Bäume auf den Bahngleisen gemeldet worden waren (Einsatz 12). Es folgten Bäume auf Straßen, Auto oder Radweg sowie Großschadenslagen, in denen die Einsatzkräfte mehrere Stunden am Stück zu tun hatten. Allein am Sonnabend waren die drei Löschzüge der Stadt von 7.45 Uhr bis 19.15 Uhr im Einsatz. Losgegangen war es für die Borgsdorfer an diesem Tag bereits um 6.45 Uhr in der Friedensallee, wo mehrere Bäume auf den Radweg gekippt waren. Auf dem angrenzenden Privatgrundstück drohten drei Fichten auf die Straße zu kippen. Auch hier verhinderte die Feuerwehr Schlimmeres. Der Grundstückseigentümer sagt am Montag: „Mein großes Dankeschön geht an die Feuerwehr. Das ist schließlich ihre Freizeit.“

An der Friedensallee hatten Birken den Radweg blockiert. Auch die Straße musste am Sonnabend für mehrere Stunden gesperrt werden. Quelle: Helge Treichel

Erschöpfung machte sich am Sonntag bei den Einsatzkräften breit, nachdem sie „Ylenia“ und „Zeynep“ kennengelernt hatten. „Was für ein Kraftakt“, heißt es in der Bilanz der Wehrführung: „Die beiden außergewöhnlichen Stürme mit diesen Namen führten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr unserer Stadt von Donnerstag, 10 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, durchgängig zu 120 Einsätzen. Eine unglaubliche Anzahl!“ Tag und Nacht seien mehr als 60 Einsatzkräfte ehrenamtlich für die Löschzüge Hohen Neuendorf, Bergfelde und Borgsdorf unterwegs gewesen. Alle Fahrzeuge seien zum Einsatz gekommen. Viele Einwohner hätten sich dankbar gezeigt, dass die Feuerwehrleute in der Not zur Stelle waren – unter anderem mit einem Imbiss in den kurzen Pausen.

Im Landgasthof „Weisser Hirsch“ freut man sich auf die bevorstehenden Corona-Lockerungen. Quelle: Helge Treichel

Das Hotel „Weisser Hirsch“ wirkt ausgestorben an diesem Montagvormittag. Wer Einlass begehrt, soll eine Handynummer anrufen, wie der Zettel an der Tür offenbart. Am anderen Ende meldet sich Thomas Fluch, seit 2012 mit seiner Frau Grit der Pächter. Nach den schmerzlichen Corona-Einschränkungen hofft er jetzt darauf, wieder durchstarten zu können: „Wir sind voller Tatendrang.“ Gemeint ist das klassische Geschäft der Familienfeiern inklusive Unterbringung sowie das Kulturangebot im Saal. Dort geben am 26. März „The New Cool“ mit einem hochkarätigen Jazz-Konzert den Auftakt. „Ich hoffe, dass die Leute ihre Zurückhaltung schnell überwinden“, sagt Thomas Fluch.

In Pinnow begutachtet Lars Schmidt von der Firma Treevolution die Straßenbäume der Hauptstraße im Zuge der regelmäßigen Baumkontrollen. Quelle: Helge Treichel

In Pinnow begutachtet Lars Schmidt von der Firma Treevolution die Straßenbäume der Hauptstraße im Zuge der regelmäßigen Baumkontrollen. Der 46-jährige Fachagrarwirt für Baumpflege aus Berlin ist ausschließlich mit dem Fahrrad unterwegs. Sogar auf die Bahn verzichte er inzwischen auf seiner Anfahrt aus der Bundeshauptstadt. Durchschnittlich 10 000 Kilometer schaffe er so pro Jahr.

Der Aufschwung kam durch die Nordbahn Nach der Fertigstellung der Nordbahn gegen Ende des 19. Jahrhunderts gewann Borgsdorf durch seine Naturschönheiten als Wohn- und Naherholungsgebiet an Attraktivität. Der Stadtteil zählt aktuell 4979 Einwohnerinnen und Einwohner, 36 mehr als Anfang 2021. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurde Borgsdorf durch eine 1904 gegründete Spezialgärtnerei für Nelken. Als die großen Gewächshäuser nach 1990 nicht mehr rentabel genug waren, entstanden nach deren Abriss Wohnsiedlungen. Am Bahnhof lädt ein Dienstleistungszentrum mit Supermarkt, verschiedenen Läden, Bürofläche und Sparkasse ein. Die Bundesstraße 96 trennt das neue und das alte Borgsdorf.

„Bäume sind meine Herzensangelegenheit“, sagt der hochgewachsenen Gutachter. Seine Leidenschaft reicht zurück bis in seine Jugend, als er als Aktivist Bäume gerettet hat. Später faszinierte es ihn, auf Bäume zu klettern, um die Verkehrssicherheit zu bewahren. Also entweder, um Totholz aus den Kronen zu entfernen, das Astwerk zu beschneiden oder kranke und umsturzgefährdete Bäume abzutragen. Die Daten speichert Lars Schmidt direkt in seinem Tablet.

Für den Radweg an der L 20 mussten Bäume gefällt werden, die allerdings direkt vor Ort zu Hackschnitzeln zum Verheizen verarbeitet wurden. Quelle: Helge Treichel

Eine ältere Dame mit Hund kommt vorbei. Sie ist seit 1983 direkt neben dem Paddenkrug zu Hause und begrüßt den Beginn der Arbeiten am straßenbegleitenden Radweg Richtung Bernsteinsee.

Lesen Sie auch Radweglücke Pinnow – Bernsteinsee: Vorbereitende Bauarbeiten haben begonnen

„Da kann ich mit meinen Enkelsöhnen (9 und 10) endlich mit dem Fahrrad zum Baden fahren“, sagt sie. Bisher sei ihr das zu gefährlich gewesen. „Seit Jahrzehnten haben wir darauf gewartet“, sagt ein Borgsdorfer, der mit seinem E-Bike gekommen ist, um die Baustelle zu besichtigen, und sich auf diesem Streckenabschnitt nie wohlgefühlt habe. „Es ist richtig toll, was hier gemacht wird“, sagt der 60-Jährige, der bis zu 8000 Kilometer im Jahr Fahrrad fährt.

Von Helge Treichel