Unterwegs in Hohen Neuendorf: Aus dem Leben in der Bienenstadt

Hohen Neuendorf

In der Wilhelm-Külz-Straße hebt der Fahrer eines riesigen Autokrans Fertigbetonplatten in eine Baugrube, um diese zu einem neuen Wohnhaus zusammenzusetzen. Ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten entsteht hier in direkter Nachbarschaft der Waldgrundschule. Fast fertig ist das Neuendorfer Eck am Kreisverkehr Kurt-Tucholsky-Straße/Karl-Marx-Straße. Hier werden gerade 25 Eigentumswohnungen in vier Mehrfamilienhäusern bezugsfertig.

Wohnungsbau in der Wilhelm-Külz-Straße. Sechs Wohnungen entstehen hier. Quelle: Helge Treichel

Vor diesem Hintergrund war es schon befremdlich, dass die Stadt Hohen Neuendorf kürzlich für 2021 erstmals seit Jahren einen Einwohnerrückgang vermeldet hatte. Wie sich jetzt herausstellt, wurden im Einwohnermeldeamt „die Daten zur Einwohnerentwicklung 2021 leider fehlerhaft übermittelt“ – infolge einer Softwareumstellung. Tatsächlich hat die Stadt in Gänze 275 Einwohner hinzugewonnen, was einem Zuwachs von 1,04 Prozent entspreche, teilt Pressesprecherin Susanne Kübler am Montagnachmittag mit. 26 716 Personen wurden Anfang dieses Jahres gezählt. Der Größte Teil dieses Zuzugs wurde im Stadtteil Hohen Neuendorf erzielt, wo die Einwohnerzahl um 195 auf 14 972 kletterte.

Peter Barth mit dem Ergebnis seines wöchentlichen Bürger-Schnelltests: negativ. Dem Besuch der Mutter steht nichts im Wege. Quelle: Helge Treichel

Vor dem kommunalen Testzentrum in der Stadthalle wartet am Morgen Peter Barth auf sein Ergebnis – zusammen mit mehreren anderen Männern und Frauen verschiedener Altersgruppen. Der 69-Jährige möchte seine Mutter im ASB-Pflegeheim besuchen, wo die 90-Jährige seit mehr als zehn Jahren zu Hause ist. Und dafür braucht er einen tagesaktuellen Negativ-Test. Nach etwa einer Viertelstunde bekommt er das Blatt ausgehändigt.

Zur Galerie Der Stadtteil Hohen Neuendorf wächst – trotz gegenteiliger Meldungen aus dem Einwohnermeldeamt. Davon künden nicht nur die Baumaßnahmen.

Das Testangebot in der Stadt sei wichtig, sagt er. Alternativ hätte auch die Teststelle auf dem Lidl-Parkplatz zur Verfügung gestanden, aber die öffne leider etwas später...

Blick auf die Bahnüberführung in der Karl-Marx-Straße. Quelle: Helge Treichel

An der Eisenbahnüberführung in der Karl-Marx-Straße halten Hiltrud Lemke und Günter Gerchel ein Schwätzchen. Beide nutzen den Durchgang durch die Brückenbaustelle für Fußgänger und Radfahrer regelmäßig. Während die 77-Jährige „aus sportlichen Gesichtspunkten“ ihr Auto öfter stehen lässt, sucht sich der 82-Jährige täglich irgendeinen einen Vorwand, um rauszugehen – bei Wind und Wetter. Dass die Bauarbeiten bis 2024 dauern sollen, finden beide nicht so toll. „Das ganze Prozedere mit Anträgen und Genehmigungen dauert zu lange“, sagt Günter Gerchel.

Hohen Neuendorf wächst doch noch Bis Ende des 19. Jahrhunderts war Hohen Neuendorf ein unbedeutendes kleines Angerdorf. Eine rasante Entwicklung des Dorfes begann mit dem Bau der Nordbahn, der Eisenbahn von Berlin nach Neustrelitz, im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Das Einrichtendes Haltepunktes „Stolpe“ im Jahre 1877 führte in der Folgezeit zur Entstehung einer kleinen Kolonie am heutigen Südrand der Stadt. Auch um den zeitgleich gebauten Haltepunkt „Hohen Neuendorf“ entwickelte sich eine Siedlung. Die Einwohnerzahl im Stadtteil Hohen Neuendorf wuchs im Jahr 2021 von 14 776 auf 14 972. Alle vier Stadtteile zählen gemeinsam 26 716 Einwohner.

In der Bücherzelle in der Schönfließer Straße sucht Marianne Falkner nach neuem Lesestoff. Ein- bis zweimal pro Woche bringe und hole sie Bücher, erzählt die 76-Jährige, die 43-Jahre lang als Krankenschwester in der Charité gearbeitet hat. Seit sie 1998 nach Hohen Neuendorf zog, veranstalte sie ebenso oft einen „Berlin-Tag“, um Freunde und ehemalige Arbeitskollegen zu besuchen – und Kultureinrichtungen. „Ich fahre grundsätzlich mit der Bahn“, sagt sie: „Das erspart mir die Parkplatzsuche und ist sogar billiger, wenn ich mehrere Ziele habe.“ In Hohen Neuendorf lebt sie sichtlich gern, zumal auch die Familie hier wohnt.

Blick auf den Kistenplatz, der zum Verweilen einlädt. Quelle: Helge Treichel

Seinen Alterswohnsitz hat auch Günter Wruck ganz bewusst in der Stadt gewählt. Der 83-Jährige war Heizungs- und Sanitärinstallateur in Nassenheide und wohnt jetzt in einem Haus mit Aufzug, direkt am Kistenplatz. Dort beobachtet er das Geschehen gerne von einer der Parkbänke an der Berliner Straße (B 96) aus. So wurde er Ende vergangenen Jahres auch Zeuge, als Bundespolizei, Zoll und Ordnungsamt mit insgesamt rund 60 Mitarbeitenden anrückte, um in der angrenzenden Backstein-Villa eine Schleuserbande dingfest zu machen. Ausländische Arbeitskräfte mit gefälschten Papieren waren dort zusammengepfercht. Beweise wurden unter anderem mit Hilfe einer gegenüber postierten „Luftgütemesstation“ gesammelt.

Von Helge Treichel