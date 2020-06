Uwe Feiler informiert sich über Wohnungsbau, Großküchen und die Fitnessbranche

Bergfelde

Fehlender Wohnraum zur Miete und noch dazu barrierefrei, ist ein Riesenthema in Hohen Neuendorf und seinen Stadtteilen. Einer, der die Nachfrage mit Angeboten bedient, ist Jan Kretzschmar, Geschäftsführer der KW-Development GmbH mit Sitz in Berlin. An der Bergfelder Brückenstraße entstehen gerade drei Stadtvillen mit insgesamt 54 Mietwohnungen. „Die Wohnungen sind verkehrstechnisch optimal erschlossen: Der S-Bahnhof Bergfelde ist 200 Meter nah und nebenan verläuft – kaum hörbar, aber bequem erreichbar – die Bundesstraße B 96a“, sagt Kretzschmar. Es seien Zweiraumwohnungen mit 45 Quadratmetern erhältlich, aber auch geräumige viereinhalb Zimmer.

Blick von einem der Balkone. Quelle: Helge Treichel

„Das ist ein bunter Mix“, sagt der 49-jährige Geschäftsführer, der am Freitag Besuch vom CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler bekam. Der wollte sich über die Wohnungssituation in Bergfelde informieren und zugleich überprüfen, auf welche Resonanz die vom Bund wegen der Corona-Krise geschnürten Förderpakete stoßen. Allein 100 Millionen Euro würden für den Wohnungsbau in Holzbauweise zur Verfügung gestellt, so Feiler. Man wolle einerseits den ökologischen Gedanken und gleichzeitig die geschwächte Holzindustrie fördern, erläuterte der Abgeordnete. Und Kretzschmar macht deutlich, dass diese Förderung Sinn macht, denn das verbessere die Wirtschaftlichkeit gegenüber dem konventionellen Bauen.

Bauleiterin in Bergfelde: Daniela Zaika. Quelle: Helge Treichel

Beim Rundgang durch eine der drei Stadtvillen wies der Unternehmer auf die Aufzüge und die schwellenlosen Türen hin. Gut die Hälfte der Wohnungen seien bereits vermietet. Die ersten Mieter würden voraussichtlich zum 1. September dieses Jahres einziehen. Freiwillig biete er auch einen Anteil an Sozialwohnungen, sodass die Mietspanne zwischen 8,50 und 12,50 Euro pro Quadratmeter liegt. Das Entscheidende seien jedoch effiziente Grundrisse. Um den Lärm der Bahnstrecke zu minimieren, gebe es Schallschutzfenster. Außerdem werde eine begrünte Lärmschutzwand errichtet.

Eine der drei neuen Stadtvillen in Bergfelde. Quelle: Helge Treichel

Die auf der Baustelle tätige Bauleiterin Daniela Zaika bescheinigte dem Bau keine durch die Pandemie bedingten Verzögerungen, trotz zeitweiliger Lieferschwierigkeiten für Materialien wie Fliesen oder Klingelbretter. „Alles gut, alles im Plan“, resümiert die 38-Jährige, die Innenarchitektur studiert hat und seit 2013 für KW-Development als Bauleiterin tätig ist.

Ihre große Hoffnung ist es, dass ihre Baustelle quasi nahtlos auf die gegenüberliegende Straßenseite verlegt werden kann, wo westlich der Mittelstraße weitere 157 Wohnungen entstehen sollen, wobei der Investor zugesagt hat, davon 15 Wohnungen zu sozial verträglichen Mietpreisen anzubieten. Geplant ist außerdem ein Einkaufsmarkt mit Vollsortiment. Zu ihm gehört die einzige Außenstellfläche für Pkw, alle übrigen Parkplätze sind in der Tiefgarage angeordnet. Für die sei ein Baubeginn im Oktober dieses Jahres anvisiert, sagte Kretzschmar.

Der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU) (r.) im Gespräch mit Dirk Kunkel über die Ausbildungssituation der Lehrlinge. Quelle: Robert Roeske

Uwe Feiler fuhr im Anschluss zur ebenfalls in Bergfelde gelegenen Kunkel Großküchentechnik GmbH, wo ein Gespräch mit dem Geschäftsführern Dirk Kunkel stattfand. Feiler erkundigte sich insbesondere nach den Auswirkungen des Corona-Lockdowns, der auch Kunkel getroffen hat. „Wir reparieren und montieren Küchen“, sagte Dirk Kunkel, der das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder Andreas führt. Durch die geschlossenen Kita- und Schulküchen sei die Auftragslage sehr zurückgegangen, Kurzarbeit sei aber noch kein Thema, so Kunkel – „zum Glück“. Sollte sich die Situation aber über den August hinaus nicht bessern oder sich die Infektionslage wieder verschlechtern, könne sich das ändern. Zweites wichtiges Thema sei die Bildung und der Fachkräftemangel. Es sei kaum mehr möglich, geeignete Anwärter für die Aufgaben mit den komplexer werdenden Geräten zu finden. Auch da müsse gehandelt werden, so der Appell des Unternehmers.

Dritte Station für Feiler war der Joynes Sportsclub in Birkenwerder. Die Fitnessbranche habe der Lockdown besonders hart getroffen. Inhaber Alexander Schütze hatte sich deshalb mit einem breiten Appell an die Politik gewandt, so auch an ihn, so Feiler. Mit seinem Besuch wolle er darauf reagieren.

Von Helge Treichel