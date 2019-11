Grünes Licht für Bollhagen-Erweiterungsbau

Oranienburg

Der Erweiterungsbau des Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasiums nimmt Formen an, am Dienstag gaben die Mitglieder des Kreisausschusses Grünes Licht für die Vergabe des erweiterten Rohbaus. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir früher zu dieser Vergabe kommen“, erklärte Andreas Noack ( SPD). Er wollte auch wissen, ob der Zeit- und Kostenrahmen gehalten werden könne. Im März solle laut Verwaltung mit dem Bau gestartet werden, hieß es von Michael Kothera von der Kreisverwaltung. „Wir gehen davon aus, dass wir in etwa 18 Monaten in Betrieb gehen können.“

Zum Schuljahrstart 2021 solle der neue Bau dann genutzt werden können. Seit Jahren warten Schüler und Lehrer auf einen Erweiterungsbau, für die knapp 500 Schüler braucht es mehr Platz im Veltener Gymnasium. Rund 2,3 Millionen Euro investiert der Kreis in den Erweiterungsbau, der unter anderem elf Klassenräume von jeweils etwa 60 Quadratmetern, einen Fachunterrichtsraum für Kunst und weitere Schülerarbeitsplätze bietet – sie sollen innerhalb der Bibliothek und Mediathek untergebracht sein und den Veltener Schülern etwa in Freistunden zum Erledigen von Aufgaben dienen.

Empfohlen wurde von den Mitgliedern am Dienstag außerdem mit großer Mehrheit der Antrag der CDU-Fraktion zu baulichen Verbesserungen und Anpassungen für das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf und das Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium. Demnach soll die Kreisverwaltung bis April 2020 einen Plan erarbeiten, der zum Schuljahr 2023/24 umgesetzt sein soll. Neben den Fach und Klassenräumen benötigen beide Schulen auch Lösungen in der Entwicklung von Mensa, Pausenräumen und Pausenflächen, so die CDU. Andreas Noack ( SPD) mahnte indes, nicht einzelne Maßnahmen nach vorne zu schieben und andere Schulen damit zu benachteiligen. „Das ist jetzt einfach mal dran“, antwortete Nicole Walter-Mundt ( CDU).

Von Marco Paetzel