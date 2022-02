Verein startet Carsharing: Erstes Fahrzeug wird am S-Bahnhof Hohen Neuendorf in Betrieb genommen

Hohen Neuendorf

Mit der symbolischen Sekttaufe seines ersten Carsharing-Fahrzeuges startet der im Jahr 2021 gegründete Car-Sharing-Verein „Carsharing Hohen Neuendorf e.V.“ am kommenden Dienstag, 22.2.22, um 2:22 (14:22) sein Carsharing-Angebot am S-Bahnhof Hohen Neuendorf. Darüber informierte Viktor Makowski, neben Tristan Hoffmann Vertreter des Vereins.

Das erste Fahrzeug steht ab 22. Februar am Bahnhof Hohen Neuendorf

Standort des ersten Fahrzeuges der Carsharing-Flotte, einem Volkswagen Elektro-Golf, wird die Wilhelm-Külz-Straße in der Nähe der öffentlichen Ladesäule am S-Bahnhof sein. Interessenten sind am Dienstag herzlich willkommen, sich vor Ort anzuschauen, wie die Nutzung des Carsharing-Fahrzeuges funktioniert.

Buchungen über bundesweite Plattform möglich

Der Carsharing-Verein hat sich entschlossen, die Buchung der Fahrzeuge über eine bundesweit verfügbare Buchungsplattform (www.Flinkster.de) zu organisieren, um auch auswärtigen Besuchern einen einfachen FahrzeugZugang über Internet, Smartphone-App und RFID-Karten zu ermöglichen. Jeder Flinkster-Kunde kann das Fahrzeug daher ohne weitere Anmeldeformalitäten buchen und öffnen.

Hohen Neuendorfer Verein informiert Über Tarife

Auf der Homepage des Vereins www.carsharing-hohen-neuendorf.de können Interessenten die Tarife einsehen, bestehende Fahrzeug-Standorte finden und auch neue Standorte vorschlagen. Ebenso können Sie dort nachlesen, wie Sie mit einem eigenen Fahrzeug Vereinsmitglied werden können oder wie Vereine, Gewerbetreibende, Kommunen und Gemeinden das Carsharing-Angebot nutzen können. Informationen können Interessenten auch per E-Mail anfordern – unter info@carsharing-hohenneuendorf.de.

Der Verein Carsharing Hohen Neuendorf ist ein Zusammenschluss ehrenamtlich tätiger Menschen, die gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern von Hohen Neuendorf eine Alterative zum privaten Autobesitz organisieren möchten, ohne dabei wirtschaftliche Gewinne anzustreben. Dieses in der Satzung verankerte Ziel ist auch der Grund, warum keine GmbH oder Genossenschaft gegründet wurde.

Trägerverein will keine Gewinne machen

„Es war von Anfang an klar, dass wir keine Gewinne machen wollen, sondern ehrenamtlich eine Basis schaffen wollen, auf der jeder Einwohner von Hohen Neuendorf auch seine eigenes Fahrzeug im Carsharing anbieten kann“, so Viktor Makowski. „Wir waren Anfangs der Meinung, auch als gemeinnützig anerkannt werden zu können, was sich aber leider als unmöglich erwiesen hat.“ Der Grund dafür sei die wirtschaftliche Tätigkeit, weshalb keine steuerlichen Vorteile gegenüber kommerziellen Carsharing-Anbietern gewährt werden dürfen. „Wir verstehen uns trotzdem als gemeinnützig und planen nicht, Gewinne zu machen oder auszuschütten“, so Makowski. Dies sei in der Satzung klar festgelegt.

Kein Grundkapital erforderlich

Weiterer Vorteil: Eine Vereinsgründung benötigt zunächst kein weiteres Grundkapital, wie das zum Beispiel bei einer GmbH der Fall wäre. Dennoch denken die Vereinsmitglieder über die Stadtgrenzen hinaus: Falls es eine entsprechende Nachfrage geben sollte, würde der Verein auch in anderen Städten und Gemeinden in OHV aktiv werden, versichert Viktor Makowski. „Dazu müssten aber Vereinsmitglieder vor Ort als Autopaten zur Verfügung stehen und die jeweilige Organisation übernehmen“, nennt er eine Voraussetzung.

Jede(r) kann einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten

„Ziel des Vereins und seiner Mitglieder ist es, allen Menschen in Hohen Neuendorf eine Plattform anzubieten, um bisher privat genutzte Erst- und Zweitwagen mit anderen zu teilen und damit einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten“, sagt Viktor Makowski. Weitere Informationen zum Verein finden Interessenten auf www.carsharing-hohen-neuendorf.de.

Von Helge Treichel