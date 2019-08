Den Zustand an den Stellplätzen für Glas- und Papiercontainer an der Erdmannstraße und der Teschstraße in Hohen Neuendorf kritisiert Anwohner Matthias Schulz im Namen zahlreicher Nachbarn. Manfred Speder, Geschäftsführer des Abfallentsorgers AWU, sieht das kommunale Ordnungsamt stärker in der Pflicht. Außerdem appelliert er an den Ordnungssinn der Bürger selbst.