Hohen Neuendorf

Ab 15. Oktober erläutert die Stadtverwaltung auf vier Veranstaltungen jeweils um 16 Uhr die Arbeit des Seniorenbeirates, und wie Interessierte sich bis zum 31. Oktober für die Mitarbeit in dem Gremium bewerben können.

Auftakt ist am Dinestag im Sportfunktionsgebäude Borgsdorf in der Bahnhofstraße 35. Am Mittwoch, 16. Oktober, gibt es eine Fortsetzung im Rathaus Hohen Neuendorf, am Donnerstag, 17. Oktober in der Mensa der Ahorngrundschule Bergfelde und am Dienstag, 22. Oktober, im Bürgerhaus Stolpe.

Mit der Aktualisierung der Hauptsatzung und nach der Neuwahl der Stadtverordnetenversammlung soll sich der Seniorenbeirat in die Entschidungen der Stadt einbringen. Ihm dürfen mindestens fünf und höchstens 15 Mitglieder angehören, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens einem halben Jahr in der Stadt leben.

Bewerbungen sind bis 31. Oktober möglich. Formulare dazu gibt es unter www.hohen-neuendorf.de oder am Rathaus-Empfang.

Von MAZonline