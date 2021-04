Hohen Neuendorf

Zum nächsten virtuellen Stadtgespräch mit Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) wird für Montag, 12. April, zu 18 Uhr eingeladen. Das Thema diesmal: „Spaß für alle – Hohen Neuendorfs Spielplätze und Freizeitangebote“.

„Brauchen wir in Hohen Neuendorf mehr Regeln auf unseren Spielplätzen oder sogar eine eigene Satzung?“, fragt Bürgermeister Steffen Apelt als Einstieg in die offene Diskussion, die er mit Nutzerinnen und Nutzern der Spielplätze als auch mit Anwohnenden führen möchte. Thematisiert werden sollen unter anderem der bereits länger währende Konflikt auf dem Damaschkeplatz sowie die Nutzung des Kistenplatzes durch jüngere Kinder. Daneben bietet auch die Situation für den Tanzverein „Tanzwunder“ Anlass für ein Gespräch.

Fragen zu anderen Themen möglich

„Neben diesen aktuellen Themen möchte ich mit der Bürgerschaft aber auch generell über Qualität und Quantität unserer Spielplätze und Freizeitenrichtungen sprechen“, sagt Apelt: „Wo spielen Kinder besonders gern? Was wünschen sich Kinder und Jugendliche zusätzlich in den Ortsteilen? Wie können wir noch mehr Spaß und Freude, auch für Erwachsene, möglich machen?“ Selbstverständlich werde es auch wieder möglich sein, Fragen zu anderen aktuellen Themen der Stadt zu stellen.

Die Einwahl zum virtuellen Gespräch erfolgt über den Link:

www.hohen-neuendorf.de/bm-sprechstunde

Fragen und Meinungen können gern schon vorab per Mail an: presse@hohen-neuendorf.de gesendet werden.

Durch die anhaltende Pandemie bleibe das Internet das Kommunikationsmedium Nummer eins, heißt es in der Einladung aus dem Rathaus. Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt lade nach den positiven Erfahrungen mit vorherigen Online-Gesprächsrunden nun an jedem ersten Montag eines Monats zu Virtuellen Stadtgesprächen über den Videokonferenzdienst Zoom ein. Da der erste Montag im April ein Feiertag war, werde das Stadtgespräch in der zweiten Woche nachgeholt.

