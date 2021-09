Hohen Neuendorf

Die Mitglieder des Clubs der Volkssolidarität Hohen Neuendorf trauern um Gerhard Valtin. Der ehemalige Vorsitzende verstarb am 26. August im Alter von 87 Jahren nach schwerer Krankheit.

„Er war viele Jahre ein sehr aktiver und anerkannter Vorsitzender und hat großen Anteil an der guten, beispielhaften Entwicklung unseres Clubs“, sagt Joachim Siebmann, der seit 2004 Mitglied und im Klubrat aktiv ist. „Dafür danken wir ihm und behalten ihn in bester Erinnerung“, so Siebmann.

Der Stadtempfang Hohen Neuendorf 2018. Gerhard Valtin (4.v.l.) wurde gemeinsam mit anderen stellvertretend für sein ehrenamtliches Engagement geehrt. Quelle: Helge Treichel

Gerhard Valtin engagierte sich außerdem für die Ortsgruppe der Linken, führte deren Vorsitz und errang bei den Kommunalwahl zeitweise ein Mandat für die Stadtverordnetenversammlung. Das Hauptaugenmerk der ehrenamtlichen Arbeit von Gerhard Valtin lag jedoch immer in der Seniorenarbeit. Von 2003 bis 2011 leitete er den Seniorenclub der Volkssolidarität. „Dabei beschränkte er sich nie auf das Verwalten, sondern verwendete viel Kraft und Energie, um auf eine starke Mitgliederorganisation hinzuwirken“, hieß es im Oktober 2018 in der Laudatio, als Gerhard Valtin beim Jahresempfang der Stadt unter dem Titel „Menschen 2017“ mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde. Er erhielt eine Ehrenplakette und trug sich gemeinsam mit den anderen Preisträgern ins Ehrenbuch der Stadt ein. „Ob gemeinschaftlicher Austausch, Fahrdienste oder Hausbesuche bei älteren Menschen – auf Gerhard Valtin war immer Verlass“, hieß es dort. Unter anderem habe er zudem die Skatgruppe geleitet, erinnert sich Joachim Siebmann.

Von Helge Treichel