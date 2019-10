Hohen Neuendorf

In der Zeit von Mittwochmorgen, 2.25 Uhr bis 7.05 Uhr haben unbekannte Personen einen VOLVO XC 90 von einem Privatgrundstück in der Mühlenbecker Straße in Hohen Neuendorf gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro.

Der Pkw konnte von dem Eigentümer beim Entdecken der Straftat nicht mehr geortet werden. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Videomaterial und leitete die Ermittlungen ein.

Von MAZonline