Von der Massenpanik bis zur vertikalen Landwirtschaft: Hohen Neuendorfer Schüler glänzen bei „Jugend forscht“

Wenn sich Jugendliche für Naturwissenschaft begeistern können und auch noch eigene Ideen und Experimente entwickeln, geht Andreas Scheuermann das Herz auf. Der Mathe- und Physiklehrer am Marie-Curie-Gymnasium motiviert seine Schüler schon seit zehn Jahren dazu, sich mit eigenen Projekten am bundesweiten Wettbewerb „Jugend forscht“ zu beteiligen. Dieses Jahr kann er stolz als das bisher erfolgreichste bezeichnen. Gleich drei Forschungsprojekte aus der Hohen Neuendorfer Schule wurden beim Regionalausscheid Brandenburg-Ost im Februar beurteilt und alle drei konnten den ersten Preis in ihrer Kategorie sichern. Als nächste Stufe hätte der Landeswettbewerb für Brandenburg angestanden, dann der Bundesausscheid. Doch wegen der Corona-Pandemie mussten dieses Jahr alle weiteren Wettbewerbe abgesagt werden. „Ausgerechnet jetzt, als wir schon so toll abgeschnitten hatten. Die Schüler hatten sehr gute Chancen gehabt – zumindest auf den Landessieg.

Forschung zu Indoor Farming

Anna-Lena Götz und Lena-Cosima Griepentrog haben sich mit „Indoor Farming“ beschäftigt und Kräuter und Salat ohne natürliches Sonnenlicht und -wärme gezüchtet. Sie haben unter anderem untersucht, inwieweit die Verwendung von LED-Pflanzenlampen den Geschmack beeinflusst. Ihre Mitschüler durften dann zur Blindverkostung von Basilikum oder Petersilie antreten. Tatsache: Die eigenen Kräuter wurden von der Mehrheit als frischer und intensiver schmeckend beurteilt. Für ihr Projekt haben sie große Plastikboxen mit Wasser befüllt und die Wurzeln der Pflanzen durch Löcher im Deckel hineingesteckt. Die Vorteile des Indoor Farmings liegen für die beiden Abiturientinnen auf der Hand: Anders als beim Anbau auf dem Feld spart die Methode Platz, weil die Boxen übereinander gestapelt werden können. Auch der Wasserverbrauch ist geringer. „Geld spart man aber nur, wenn die Technik mit Photovoltaik kombiniert wird“, erklärt Lena-Cosima. Denn eine LED verbraucht trotz Tag-Nacht-Modus etwa 130 Euro pro Monat. Etwa zwei Jahre lang haben die beiden 17-Jährigen zusammen geforscht. Auf ihr Thema sind sie durch einen Zeitungsartikel gekommen.

Massenpaniken am Computer simuliert

Während sich die beiden Mädchen den ersten Platz in der Kategorie „Arbeitswelt“ sichern konnten, so erhielt Leoluca Tinzmann den ersten Preis im Bereich Mathe/Informatik. Der 18-Jährige hat sich mit dem Thema Massenpaniken beschäftigt. Bekannte Beispiele sind das Fußballspiel im englischen Sheffield 1989 oder die Loveparade in Duisburg 2010. Leoluca hat Massenpaniken am Computer simuliert und programmiert. Dabei hat ihn beschäftigt, an welchen Stellen Schranken sein sollten, die im Bedarfsfall auch nachgeben, ehe Menschen zerquetscht werden. Mehr als ein Jahr hat er programmiert, um derartige Szenarien so realitätsnah wie möglich darzustellen. Wenn er sein Programm optimiert hat, könnte er sich vorstellen, es zu verkaufen. Dienen soll es dazu, diese schrecklichen Szenarien zu minimieren, Sicherheitspersonal mit dem Programm zu Schulen oder Veranstaltern von Großevents die Planung zu erleichtern. Ab Herbst möchte Leoluca Informatik mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz studieren.

Moderner Antrieb von Fahrzeugen

Seine Mitschüler Matti Fensch und Laurens Heinrich haben mit ihren Ideen zu einem modernen Bremssystem für Fahrzeuge in der Kategorie Physik gewonnen. Bei normalen Bremsen wird kinetische in thermische Energie umgewandelt, weil Reibung entsteht. Die Bremsen nutzen sich ab. Bei diesen System jedoch wird die Geschwindigkeit dadurch verringert, dass Gewichte nach außen verlagert werden. „Das ist wie bei einem Eiskunstläufer, der die Arme ausstreckt und dadurch langsamer wird“, erklärt Lehrer Andreas Scheuermann. Anwendung könnte diese Methode zum Beispiel im Bereich autonomes Fahren finden.

