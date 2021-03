Von der Wohnungssuche bis zum Nachhilfeunterricht: So läuft die Assistierte Ausbildung

Hohen Neuendorf

Werkstoffprüferin Sophia Lange, Elektroniker Richard Liedemann und Tiefbaufacharbeiter Herman Kamgung Youta haben etwas gemeinsam: Sie haben Anfang des Jahres erfolgreich ihre Berufsausbildung beendet. Unterstützt wurden sie dabei von der TÜV Rheinland Akademie Hohen Neuendorf.

Sozialpädagogen helfen in allen Lebenslagen

Die Assistierte Ausbildung, kurz ASA, die von der TÜV Akademie und der Bundesagentur für Arbeit unterstützt wird, bietet jungen Menschen den Übergang in eine betriebliche Berufsausbildung, deren erfolgreichen Abschluss und die nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt. Dabei geht es vor allem um die Begleitung im Betriebs- und Ausbildungsalltag. Die Sozialpädagogen Claudia Rohmann und Ronny Unger standen den drei Azubis in den vergangenen Jahren beratend zur Seite, haben sie aufgefangen, wenn es im Betrieb oder in der Berufsschule Probleme gab und haben bei Bedarf auch fachlich bezogene Unterstützung organisiert, wo immer es Nachhilfebedarf gab. Dass am Ende alle drei ihre Ausbildung erfolgreich abschließen konnten, stimmt die beiden Pädagogen sehr stolz und bestärkt sie wiederum in ihrer Arbeit bei der TÜV Akademie. Gerade in der Corona-Zeit ist die Unterstützung deutschlandweit für viele junge Menschen Gold wert. „Gerade im Lockdown ist es wichtig, dass die Azubis einen Rhythmus beibehalten, trotzdem früh aufstehen und ihre Aufgaben erledigen. Das ist eine große Herausforderung, wir alle kennen das“, erklärt Ronny Unger. „Auch Erwachsenen fehlt in dieser Zeit immer mal wieder die Motivation, weiter zu machen.“

Gute Chancen zum Beispiel für Flüchtlinge

Ein gute Chance bietet die Assistierte Ausbildung auch für Flüchtlinge wie Herman Kamgung Youta. Der 29-Jährige kam vor fünf Jahren aus Kamerun nach Deutschland. „Wir haben ihm unter anderem dabei geholfen, eine Wohnung zu finden. Wir leisten also auch im privaten Umfeld Unterstützung, wenn Bedarf besteht“, sagt Claudia Rohmann. Für Herman Kamgung Youta war es wichtig, schnell und gut Deutsch zu lernen, was ihm auch gelungen ist. „Ohne die Sprache kann ich hier nichts machen“, sagt er. Seine Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter im Straßenbau absolvierte er bei der Firma Peter TiefHoch in Oranienburg. Von Pflastern bis zu Borde setzen hat er dort viel gelernt. Die Arbeit macht ihm Spaß, auch wenn sie körperlich sehr anstrengend ist. Für Sport als Ausgleich hat er seit der Ausbildung nur noch selten Zeit.

Praktisches Arbeiten im Hennigsdorfer Stahlwerk

Sophia Lange hat den praktischen Teil ihrer Ausbildung zur Werkstoffprüferin im Hennigsdorfer Stahlwerk absolviert und die Theorie am OSZ Hennigsdorf erlernt. „Metallografie hat mich am meisten interessiert“, sagt die 21-Jährige. „Bei der Materialprüfung sowie chemischen Analysen muss man sehr genau arbeiten und das liegt mir.“ Nach erfolgreicher Ausbildung konnte die junge Oranienburgerin im Stahlwerk übernommen werden. Auch für Richard Liedemann war die Assistierte Ausbildung ein großer Gewinn. „Ich war anfangs sehr impulsiv. Wenn es bei der Arbeit Stress gab, war ich gleich am Kochen“, erzählt der Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktur. Bei der TÜV Akademie konnte er sich in schwierigen Phasen auch mal ausquatschen. „Hier war mein Ruhepol“, erklärt er. Auch seine Defizite im Bereich Mathematik konnte er dank der Unterstützung – mental und fachlich – ausgleichen und letztlich die Prüfungen erfolgreich mit sehr guten Noten ablegen. Ihm wurde rechtzeitig ein Nachhilfelehrer zur Seite gestellt. Die Assistierte Ausbildung ist als zusätzliche Betreuung grundsätzlich für alle Berufe möglich. Die Hilfe reicht von der Ausbildungsorientierung über Praktika bis zum Abschluss.

Von Wiebke Wollek