Von ihm lernen Comic-Helden die deutsche Sprache

Bergfelde

Homeoffice ist keine Corona-Neuheit für Dirk Hartung. Schon viele Jahre lang arbeitet der Mittfünfziger größtenteils zu Hause in Bergfelde – freiberuflich. Sein Büro, das er nach dem Umzug in das Einfamilienhaus vor 23 Jahren eingerichtet hat, ist nicht besonders groß: etliche Regale, ein großer Schreibtisch mit einem großen Bildschirm, rechts und links daneben je ein Laptop. Eine Mouse, zwei Drucker, drei Tastaturen.

Hier werden den DC-Comic-Helden „Arrow“ oder „The Flash“ ihre deutschen Sätze in den Mund gelegt. Hier schreibt Hartung, was Horatio Caine aus „ CSI: Miami“ später auf Millionen Bildschirmen sagen wird. Genau hier hat er die Worte von Special Agent Donald Eppes vom FBI aus „ Numb3rs – Die Logik des Verbrechens“ ausformuliert.

Barry Allen alias „The Flash“ wird von dem amerikanischen Schauspieler Thomas Grant Gustin verkörpert. Bekannt ist er auch für seine Rolle als Sebastian Smythe in der Fernsehserie „Glee“. Quelle: DC Entertainment

Dirk Hartung schreibt die Dialogbücher für TV-Serien. Oft führt er auch die Dialogregie: Er achtet auf Timing und Timbre der Sprecher und sorgt dafür, dass die synchronisierten Dialoge die gleiche Wirkung haben wie in der Originalfassung. Außerdem überwacht er die Bearbeitung und den Schnitt von Dialogen in der Postproduktion. Und manchmal steht er auch vor der Herausforderung, US-amerikanische Insiderwitze in den Wahrnehmungshorizont europäischer Zuschauer zu holen, damit auch die etwas zu lachen haben.

„Ein einfaches Übersetzen gibt es nicht“, sagt Hartung. Die englische Sprache sei inhaltlich wesentlich dichter als die deutsche. Teilweise müssen Sätze gekürzt oder schneller gesprochen werden. Lieblingsbeispiel von Dirk Hartung: „ ,I rushed tox’ kann nicht mit ,Ich habe hier das Ergebnis einer beschleunigten toxikologischen Blutanalyse vorliegen’ übersetzt werden.“ Der deutsche Satz sei zweieinhalbmal so lang wie das Original. Um den Inhalt anders und trotzdem treffend wiedergeben zu können, hat Hartung ein paar Fachleute an der Hand – sein „Telefonjoker“: Bei Arztserien konsultiert er den Mediziner seines Vertrauens, bei Krimis einen SEK-Ausbilder.

Stephen Amell verkörpert in „Arrow“ den Haupthelden Oliver Jonas „Ollie“ Queen. Quelle: DC Entertainment

Es soll nicht nur gut klingen und inhaltlich stimmen, sondern auch noch gut aussehen: Deshalb muss darauf geachtet werden, dass die Mundbewegungen zu den Worten passen. Wenn sich im Englischen der Mund schließt, sollte es im Deutschen ebenso sein. Diese Lippensynchronität, das Abstimmen von Pausen und Atemzügen – das sei die eigentliche Arbeit, sagt Hartung. Etwa eine Woche benötige er für eine 45-minütige Folge. Beinahe ebenso lange dauert dann die Arbeit im Tonstudio. Dabei hilft ihm, dass er die Charaktere in- und auswendig kennt und sich in Lebensstil und Alter der Figuren hineinversetzten kann. „Im günstigsten Fall merkt der Zuschauer nicht einmal, dass der Film synchronisiert wurde“, so Hartung.

In Birkenwerder aufgewachsen, war Dirk Hartung als Beleuchter am Theater tätig, bevor an der Filmhochschule Babelsberg studierte und Tonmeister für Dokumentarfilme wurde. Nach der Wende orientierte er sich neu und entdeckte seine Vorliebe für das „Drumherum“ im Tonstudio. Und so übersetzte er fortan Dialoge, statt sie nur aufzuzeichnen. „Meine erste Serie hieß ,Danger Bay’“, sagt Hartung, eine kanadische TV-Serie. Schon damals sprach seine Frau eine Rolle, die Schauspielerin Daniela Hoffmann. Sie ist die Stimme von Julia Roberts, Jamie Lee Curtis, Ally-McBeal-Darstellerin Calista Flockhart und anderen. In „Arrow“ spricht sie die Moira Dearden Queen.

Dirk Hartung in seiner privaten Rolle als Naturschützer von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Oberhavel. Quelle: Enrico Kugler

Corona hat einen Rückgang der Aufträge um etwa die Hälfte bewirkt, resümiert Dirk Hartung, bei der Kirch-Affäre sei es noch mehr gewesen. „Damals habe ich meinen Segelschein gemacht, jetzt meinen Jagdschein“, sagt er. „Jäger haben das grüne Abitur, wir sind Naturschützer mit Diplom“, begegnet er gewissen Vorurteilen. Als Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Oberhavel engagiert er sich seit Jahren für den Schutz der heimischen Natur, beispielsweise dem Herthamoor unweit seines Bergfelder Büros.

Seine Frau und er schauen selbst gern Serien – „Das Damengambit“ oder „The Crown“. Letztere sei sehr gut synchronisiert, lobt Hartung.

Von Helge Treichel