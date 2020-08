Hohen Neuendorf

„Das wird ein Highlight“, sagt Kai-Uwe John mit Blick auf die Kletterwand, die auf dem Schulhof der Waldgrundschule steht und am Freitagnachmittag offiziell für die Nutzung freigegeben wurde. Kids-&-Co-Hortleiterin Andrea Thielicke stimmt dem 56-Jährigen aus dem Fachdienst Stadtplanung der Stadtverwaltung unumwunden zu und erklimmt selbst einmal testweise die Wand. Ziel sei es allerdings, die aus geschraubten Griffen sowie Abschnitten mit nachgebildetem Feld bestehende Wand zu umrunden. Kletterer sagen „bouldern“ dazu. Eine Sicherung wird wegen der gemeinhin geringen Höhe nicht benötigt. Zudem federt ein dickes Kiesbett etwaige Ungeschicklichkeiten ab. Der Kletterfelsen könne dreifach genutzt werden, so die Hortleiterin: vormittags von den Grundschülern, nachmittags von den 350 Hortkindern und im Anschluss von der Öffentlichkeit.

Die andere Seite der Kletterwand ist ein Felsen, wie sich Hortleiterin Andrea Thielicke und die neunjährige Sarah persönlich überzeugten. Quelle: Helge Treichel

Der Kletterparcours wurde ebenso wie einige Seilspielgeräte und Hüpfplatten in dem Wäldchen an der Ostseite des Gebäudes der Waldgrundschule vorzeitig freigegeben – passend zum Schulbeginn. Sie macht aber nur eine Teilfläche aus. Denn im Zuge des Hortgebäude-Neubaus wird die komplette Freianlage der Waldgrundschule umgestaltet – mit Ballspielflächen, Streetball, Tischtennis, Trampolin, Kombinationsspielgeräten, Schaukeln, und Sandspielmöglichkeiten. Die Arbeiten begannen Anfang Juli und werden voraussichtlich im Februar oder März nächsten Jahres beendet sein – je nach Winterwitterung. Das Projekt umfasst unter anderem 1000 Quadratmeter unbefestigte Flächen, rund 2700 Quadratmeter befestigte Platz- und Wegeflächen, darunter ein Kleinspielfeld. Der Bolzplatz und der Bereich des Streetballkorbes werden mit einem Kunststoffbelag versehen. Außerdem werden zehn Bäume gepflanzt. Am Hauptzugang an der Waldstraße werden ebenso Fahrradstellplätze geschaffen wie am Nebenzugang an der Wilhelm-Külz-Straße. 19 Fahrzeugstellplätze entstehen an der Waldstraße. Die Gmeiende investiert 1,125 Millionen Euro in das Projekt, das von der Tharo Straßen- und Tiefbau GmbH realisiert wird. Weitere 170 000 Euro entfallen auf die Objektplanung und Vermessung.

Weitere Spielgeräte auf dem bewaldeten Außengelände. Quelle: Helge Treichel

Der Hortneubau selbst, der die Mensa, Bibliothek sowie Unterrichtsräume beherbergen wird, könnte nach den Worten von Bau-Fachbereichsleiter Michael Oleck Ende Oktober Fertig werden: „Wir hoffen, dass das zu den Herbstferien klappt.“ Der Grundstein war Anfang März 2019 gelegt worden.

Der Hortanbau soll möglichst zu den Herbstferien in diesem Schuljahr fertig werden. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel