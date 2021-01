Waldstück am Kirchgarten in Borgsdorf gerodet: So geht es jetzt weiter

Borgsdorf

„Lebensgefahr – Betreten verboten!“ steht auf einem Banner am Baum. Dass die vielen alten Bäume im Wäldchen des Borgsdorfer Kirchgartens am Dornbuschweg / Ecke Bahnhofstraße verschwinden, macht viele Anwohner zunächst stutzig. Es wurde spekuliert, ob dort freie Fläche für Wohnungen oder gar für den Straßenbau geschaffen werden soll. Manche sprachen von einem Schlachtfeld. Einige machten sich sogar Sorgen, dass die Bäume unrechtmäßig abgeholzt werden, doch das ist nicht der Fall. Der Gemeindekirchenrat erklärt das Vorgehen wie folgt: Vor anderthalb Jahren seien sie von der Forstverwaltung darüber informiert worden, dass das Grundstück nebenan gerodet wird, da die Kiefern ihre Lebensdauer erreicht haben – sie könnten das gleiche auch mit ihren Bäumen machen lassen, die diese das gleiche Alter haben. Einer Genehmigung durch die zuständigen Behörden würde deshalb nichts im Wege stehen.

Der Gehweg neben dem Grundstück war abgesperrt. Quelle: Enrico Kugler

Doch zunächst hatte man die Kiefern stehen lassen. Durch die Rodung des Nachbargrundstücks ergab sich aber nun das Problem, dass die Bäume auf dem Areal an der Kirche seitdem dem Wind viel stärker ausgeliefert waren. Da sie alt waren, wurden sie außerdem brüchig, hätten ungünstigen Wetterbedingungen vermutlich nicht mehr jahrelang standhalten können. „Wir sind ohnehin verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sie keine Gefahr für Menschen auf der Straße, dem Gehweg oder dem Grundstück darstellen“, heißt es weiter in der Erklärung des Gemeindekirchenrates Borgsdorf-Pinnow, der gut sichtbar für alle Passanten am Grundstückszaun angebracht ist. So sei bei einer Begehung des Grundstücks deutlich geworden, dass einige Kiefern dringend gefällt werden müssten und auch die übrigen Bäume nicht mehr viele Lebensjahre hätten. Die vielen kleinen Bäume, die gerade erst aus ihren Samen kommen, seien bei der Rodung unbeschadet geblieben. Sie sollen sich im Frühjahr aufrichten und dann viel Platz und Licht zum Wachsen haben.

Zahlreiche Bäume sind gefällt worden. Quelle: Enrico Kugler

Der Gemeindekirchenrat hat auch eine Erklärung dafür, dass gleich so viele Bäume weichen mussten. So sei das Fällen einzelner Bäume deutlich aufwendiger und teurer. Hinzu komme, dass Bäume, die so alt und brüchig sind, dass sie gefällt werden müssen, kein verwertbares Holz mehr haben. „Auf unsere Kirchengemeinde wären bei diesem Vorgehen Ausgaben zugekommen, die wir nicht hätten finanzieren können. Wir sind keine reiche Kirchengemeinde“, heißt es. „Insgesamt stellte sich das Abholzen auch unseres Anteils des Wäldchens als einzig gangbare Lösung dar und so haben wir uns dafür entschieden, wenn auch schweren Herzens.“ Die Kirchengemeinde sei informiert gewesen. Außerdem sei eine Begehung zur Information angeboten worden, die aber nicht genutzt worden sei.

Pläne für die Zukunft

Die Fläche gehört nicht der Stadt Hohen Neuendorf, sondern der BVVG Bodenverwertungs- und verwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin. Seit 1992 verkauft und verpachtet das Unternehmen Acker- und Grünland sowie Wald, Bauland oder Gebäude in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Nachdem die Bäume abgeholzt wurden, soll – sofern das Grundstück dann beräumt ist – eine erneute Begehung stattfinden. Im Gemeindekirchenrat überlegt man nun, die Baumstümpfe stehen zu lassen – für die Verwertung durch Insekten. Damit würde man widerum einen Beitrag zum Naturschutz leisten. Das übrige Holz könnte man dann für einen Naturzaun nutzen. Zudem soll geschaut werden, wie viele kleine Bäumchen sich schon ausgesät haben und welche Sorten noch für einen gesunden kleinen Wald hinzugesetzt werden können. Gerne werden auch Baumspenden entgegen genommen. Was einige empörte Menschen also als Schlachtfeld bezeichneten, soll keineswegs ein Dauerzustand bleiben. Stattdessen soll hier künftig wieder Wald entstehen, doch der braucht Zeit zum Wachsen.

Von Wiebke Wollek