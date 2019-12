Borgsdorf

Vermutlich durch das Zünden von Feuerwerkskörpern sind am Dienstag (31. Dezember) gegen 18.10 Uhr im Waidmannsweg in Borgsdorf ein Carport und ein darunter stehender Pkw VW in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Der Pkw und der Carport brannten jedoch völlig aus. Wie die Polizei auf MAZ-Nachfrage mitteilte, kamen glücklicherweise keine Personen bei dem Unglück zu Schaden.

Von MAZonline