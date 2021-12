Hohen Neuendorf

Weihnachtszeit ist Wunschzeit. So ein Wunsch kann vieles beinhalten – von Alltagsgegenständen bis hin zu gemeinschaftlichen Aktivitäten oder Spielzeugen. Kinder und Jugendliche sind bekanntlich kreativ in ihren Wunschäußerungen.

So auch die Kinder der Hohen Neuendorfer Einrichtungen der stationären Jugendhilfe. Pro Kind stehen ihnen nur etwa 30 Euro für die Bescherung zur Verfügung. Dieses Budget will die Stadt durch eine Spende aufstocken: Zugute kommt das 58 Kindern und Jugendlichen aus acht verschiedenen Wohngruppen. Für jedes Kind können die Einrichtungen weitere 40 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Und die Wünsche, die die Kinder daraufhin äußerten, die fallen wie im vergangenen Jahr ganz unterschiedlich aus.

Einrichtungsleiter Maik Bzdziuch von der Wohngruppe Konfetti erzählt, dass sich die 16 Jugendlichen für ein gemeinschaftliches Geschenk entschieden haben. Der Wunsch kam ganz demokratisch zustande: Bei einer Gruppenrunde wurden einzelne Wünsche gesammelt und ausgewertet. Die Jugendlichen konnten ihre Vorschläge vorher auf Zettel schreiben und in den „Kümmerkasten“ einwerfen. „Die Gruppe war sich schnell einig: Es soll ein neuer Kicker her“, erzählt Bzdziuch. Mit dem restlichen Geld will die Einrichtung die kleineren Wünsche erfüllen, wie etwa Bücher, Filme und Brettspiele.

Kinder wünschen sich ein Trampolin

Auch der sozialpädagogische Leiter Uwe Radzkowski berichtet von einem gemeinschaftlichen Weihnachtswunsch. Vergangenes Jahr hatte seine Wohngruppe des Vereins Alep auf einen gemeinsamen Sommerurlaub gespart, der sei aber coronabedingt ausgefallen. Dieses Jahr wünschen sich die 41 Kinder der Wohngruppe ein Trampolin, Bücher für die hauseigene Bibliothek und Heimelektronik.

In einem Brief bedankt sich Nilson aus der Kinder- und Jugendgruppe Kindeswohl

Die dritte Einrichtung, die sich über eine Spende freut, ist die Kinder- und Jugendwohngruppe der Kindeswohl-Berlin GmbH in Hohen Neuendorf. „Ich bin der Nilson (Name geändert), fast können Sie mich schon „Herr Nilson“ nennen, denn mein halbes Leben verbringe ich nun schon in der Villa Kunterbunt“, schreibt ein Jugendlicher in einem Dankesbrief an die Stadt. „Als ich gehört habe, dass es da Menschen gibt, die für mich spenden, dachte ich mir: Wie toll!“ Nilson träumt von einem gemeinsamen Shoppingausflug nach Berlin mit der ganzen Gruppe, bei dem sich jedes Kind etwas aussuchen darf.

Bürgermeister Apelt öffnete die Türen für die Aktion

Hendrik Wendland, Fachbereichsleiter für Soziales ist begeistert von den Ideen und Wünschen der Kinder: „Wir wollen die Kinder zu Weihnachten nicht vergessen und sind froh, ihnen Wünsche erfüllen zu können.“

Es ist das zweite Mal, dass die Stadt Hohen Neuendorf in der Vorweihnachtszeit spendet. „Es ist jetzt fast schon eine Tradition“, freut sich Hendrik Wendland über diese Entwicklung. Besonderen Dank richtet er an Bürgermeister Steffen Apelt (CDU), der das Bürgermeisterbudget bereitstellte und so die Tür für die Aktion geöffnet habe.

Von Franziska von Werder