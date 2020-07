Wer hat in der Corona-Zeit besonders geholfen? Hohen Neuendorf startet Aktion zur Nominierung

Hohen Neuendorf

Die Herausforderungen der vergangenen Wochen und Monate während der Corona-Krise haben auch in Hohen Neuendorf eine Welle der Solidarität ausgelöst. Zahlreiche Personen, Vereine, Gruppen, Institutionen und Unternehmen haben neue Kräfte und Ressourcen aktiviert, um anderen Menschen durch die Krise zu helfen. Ob bei der Kinderbetreuung, in der Seniorenpflege, im Handel, durch Einkaufshilfen oder in vielen anderen Bereichen: „Die unglaublichen Leistungen, die Flexibilität und die Solidarität, die in der Krise gezeigt und gelebt wurden, möchte die Stadt auch öffentlich sichtbar ehren und stellvertretend zumindest einigen Menschen und Institutionen danken“, so Alexander Tönnies, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Hohen Neuendorf.

Fast immer steht ein Team im Hintergrund

Über ein Formular auf der Internetseite der Stadt und in den Nordbahnnachrichten können alle Bürgerinnen und Bürger dafür ab sofort ihre Nominierungen für die Ehrung der „Helfenden Hände“ einreichen. Die Nominierungsphase läuft bis zum 10. August. Die Vorschlagenden dürfen sich auch selbst auf die Vorschlagsliste setzen. Es sollen ausdrücklich auch Vereine, Gruppierungen, Unternehmen und Institutionen geehrt werden. „Der Grund ist, dass insbesondere im Handel oder in Arztpraxen oder anderen systemrelevanten Berufen tätige Personen zwar persönlich engagiert und freundlich waren, man aber den Namen oder die Kontaktdaten der Personen gar nicht kennt. Und natürlich war es vermutlich fast immer eine Teamleistung, dass die Versorgung gut geklappt hat, auch wenn man vorrangig mit der Kassiererin Kontakt hatte, die Lageristen aber ebenso im Hintergrund wirkten“, beschreibt Alexander Tönnies die Idee.

Die Ehrung findet am 6. September statt

Nach der Nominierungsphase entscheidet eine Jury, u.a. bestehend aus dem Bürgermeister, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, einem Mitglied des Seniorenbeirats und einem Mitglied des Wirtschaftsbeirats, welche Akteure geehrt werden. Die Ehrung selbst findet im Rahmen des Rathaus-Open am Sonntag, den 6. September auf dem Rathausplatz statt. Mit dem Rathaus-Open feiert die Stadt die Fertigstellung des neuen Bürgerzentrums und des Rathausplatzes. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf einen Tag mit Musik, Unterhaltung, einer Politikmeile und Aktionsständen für Kinder freuen. „Das Jahr war sehr entbehrungsreich für alle, die sich gern auf Festen tummeln oder Konzerte besuchen“, so Bürgermeister Steffen Apelt. „Mit dem Rathaus-Open, das natürlich unter Beachtung der aktuellen Verordnungen und Hygiene-Regeln stattfinden wird, wollen wir am ersten Septemberwochenende aber einen wirklichen Höhepunkt setzen.“

Link zum Nominierungsformular: www.hohen-neuendorf.de/helfende-haende

Von MAZonline