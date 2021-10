Hohen Neuendorf

In der Nacht zu Sonntag (24. Oktober) gegen 3.30 Uhr gelangten bislang Unbekannte gewaltsam in einen Bungalow in der Straße Am Bogen. Zu dieser Zeit vernahm eine Nachbarin Geräusche vom Grundstück. Die bisher unbekannten Täter stahlen einen Rasenmäher, eine Mischbatterie sowie mehrere Werkzeuge. Die genaue Schadenhöhe ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. Kriminaltechniker kamen zum Einsatz und sicherten Spuren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von MAZonline