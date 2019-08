Hohen Neuendorf

Kaspar Bienefeld ist Direktor des Länderinstituts für Bienenkunde in Hohen Neuendorf. Außerdem leitet er die Abteilung Zucht und Verhalten. Er studierte in Bonn Landwirtschaft und promovierte über die Vererbung von Leistung und Verhalten der Honigbiene. Er wohnt in Hohen Neuendorf und hat mit seinem Team die Imkerei seit vielen Jahren gefördert. Die MAZ sprach mit dem Forscher über die Situation der Bienen in Natur und Landwirtschaft.

Herr Professor Bienefeld, wie geht es der Biene?

Das kann man schlecht mit einem kurzen Satz beschreiben.

Fangen wir also bei den Honigbienen an.

Es stimmt nicht, dass sie vom Aussterben bedroht sind. Im Gegenteil: Nach dem dramatischen Rückgang in den letzten Jahrzehnten steigen die Imkerzahlen seit 2005 an. Damit wächst die Bienendichte in den großen Städten deutlich. Auf dem Lande sieht der Anstieg eher bescheidener aus. Das macht Probleme für die Landwirtschaft, die zur Bestäubung Bienen braucht. Wenn in den Städten Imker nur zwei bis drei Völker halten, mit denen sie nicht mehr wandern, dann stehen auf dem Land immer noch zu wenige Bienen für die Bestäubung zur Verfügung.

Wie erklären Sie sich den damaligen Rückgang der Imkerzahlen?

Der Rückgang der Bienenhaltung in den letzten Jahrzehnten war sozio-ökonomisch bedingt. Nicht wie vermutet durch Pflanzenschutzmittel und Krankheiten. Es war also eher ein „Imker-Sterben“ als ein Bienensterben. Das hat sich geändert, als immer klarer wurde, wie wichtig Honigbienen sind. Sie produzieren nicht nur Honig, sondern leisten Bestäubungsarbeit bei Kultur- und Wildpflanzen. Das hat viele Menschen weltweit für die Bienenhaltung interessiert. Die global steigende Nachfrage nach Honig hat besonders in Asien und Südamerika die Imkerei gefördert.

Wie geht es aber den Wildbienen?

Aus vielen Studien ist bekannt, dass allein lebende Wildbienen-Arten deutlich stärker gefährdet sind, als die in Volksgemeinschaften lebende Honigbiene. Sie gehört als soziales Insekt zu einer ganz anderen Art. Wird nun eine Vertreterin der Wildbienenarten von einem Pflanzenschutzmittel getroffen, stirbt sie in der Regel, und dann ist es aus mit ihrer Reproduktion. Dagegen fliegt die Honigbienen-Königin nicht mehr aus. Wenn eine ihrer Arbeiterinnen getroffen wird, dann ist es meist für den Bestand des Volkes nicht so dramatisch. Hinzu kommt, dass Honigbienen mit allen Pollen- und Nektararten zurechtkommen. Viele von den ca. 500 Wildbienen-Arten können dagegen nur eine oder wenige Pflanzenfamilien für ihre Nachkommen nutzen. Da kommt Glyphosat ins Spiel, ein Breitband-Herbizid, das bis auf die zu schützende Nutzpflanze alle anderen Pflanzen abtötet. So kommt es, dass wir viel mehr Probleme mit Wildbienen haben als mit Honigbienen.

Kritisieren Sie den öffentlichen Fokus auf die Honigbiene?

Nein, aber er geht etwas an der Realität vorbei. Es ist schön, dass die Bevölkerung den Erhalt der Artenvielfalt ernst nimmt. Die Honigbiene ist der Kristallisationspunkt für den Erhalt der Artenvielfalt. Meistens meint man mit „Biene“ die Honigbiene. Diese kommt, jedoch im Vergleich zu den anderen Insektenarten und mit der Unterstützung der Imker noch am besten mit der heutigen Landwirtschaft zurecht.

Kann die Honigbiene die Lücke bei Wildbienen und anderen Insekten füllen?

Das kann sie mit Sicherheit nicht. Honigbienen sind die wichtigsten Bestäuber, aber nicht die einzigen. Es gibt Untersuchungen, dass die gemeinsame Bestäubung durch Honigbienen und Wildbienen zu einer noch effizienteren Befruchtung führt. Auch fliegen Hummeln, ebenfalls eine Wildbienenart, schon bei niedrigeren Temperaturen aus, als die Honigbiene. Es ergibt also keinen Sinn, die eine Insektenart gegen die andere auszuspielen.

Bienenforschung seit 96 Jahren Das Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf (LIB) ist eine gemeinsam von den fünf Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Berlin getragene Forschungseinrichtung. Es wurde 1992 als Verein neu gegründet. Es forscht zu praktischen Aspekten der Bienenbiologie wie Zucht und Verhalten, molekulare Mikrobiologie, Bienenkrankheiten und Honiganalyse. Weitere Aufgaben erfüllt das Institut in den Bereichen der Aus- und Weiterbildung von Imkern und der interessierten Öffentlichkei. Die Tradition geht auf das Jahr 1923 zurück, als an der damaligen Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin-Dahlem ein Institut für Bienenkunde gegründet wurde. Nach der Teilung Berlins war es der Technischen Universität in West-Berlin zugeordnet. Die Humboldt-Universität baute 1952 in Hohen Neuendorf die Abteilung Bienenkunde auf, 1970-1990 Forschungsstelle für Bienenwirtschaft.

Können dazu Hobby-Imker einen Ausgleich schaffen?

Die Zunahme der Hobbyimkerei ist wichtig und ganz zentral für die Bestäubungssicherheit. Die Bestäubung der meisten Blütenpflanzen wird durch die Bienen der Hobbyimker gewährleistet.

Wie gut sind Hobbyimker Ihrer Meinung nach qualifiziert oder tragen sie durch Unkenntnis zur Verbreitung von Bienenkrankheiten bei?

Der Hobbyimker in Deutschland hat im Durchschnitt sieben Völker. Die Einnahmen daraus sind sehr bescheiden und nicht Anlass, Bienen zu halten. Er kompensiert das mit einem Interesse, sich weiterzubilden. Wir bieten selbst Kurse an, und auch in den Imkervereinen gibt es Weiterbildung. Mit einer Einschränkung: Wir haben derzeit einen Hype. Es beginnen viele Enthusiasten mit der Vorstellung, dass man die Bienen nur sich selbst überlassen soll, und alles wird gut. Dies ist besonders in Gebieten, die von Menschen und Bienen dichter besiedelt sind, eine klare Fehleinschätzung. Auch diejenigen, die nur zwei Völker halten, sollten sich befleißigen, Kenntnisse zu erlangen. Der Imker ist verpflichtet, etwas gegen die Varroa-Milbe und die amerikanische Faulbrut zu unternehmen, um nicht selbst Verbreiter dieser Krankheiten zu werden. Man darf nicht denken, gesunde Bienenvölker kommen damit alleine mit klar. Sie kommen es nicht.

Von Matthias Busse