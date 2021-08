Hohen Neuendorf

Die geplante Bebauung des Wildbergplatzes in Hohen Neuendorf läuft auf ihre finale Entscheidung zu. Nach einem im Juli 2020 gestarteten Interessenbekundungsverfahren gab in dieser Woche der Stadtentwicklungsausschuss eine Empfehlung hinsichtlich des favorisierten Projektes ab. Bei sechs Ja- und drei Nein-Stimmen empfahlen die Mitglieder, der Bauwert AG mit Sitz in Berlin den Zuschlag zu erteilen. Zuvor hatte Ausschussvorsitzender Florian Hübnre (CDU) allerdings über die beiden Bietervorschläge mit dem meisten Zuspruch einzeln abstimmen lassen. Dabei hatte die T & T Grundbesitz mit ihrem Gebot vier ja-Stimmen erhalten, die Bauwert AG fünf Ja-Stimmen.

Erklärtes Ziel der Stadtentwicklung ist es, auf dem Wildbergplatz eine Bebauung zu fördern, welche die zentrale Funktion des Ortes durch eine Mischnutzung stärkt sowie zentrumsnahes, nachhaltiges Wohnen einbindet. Grundlage dafür ist der bestehende Bebauungsplan Nr. 56.1 „Wildbergplatz, Stadtteil Hohen Neuendorf“.

Draufblick auf das Plangebiet, rechts befindet sich das Kaufland.. Quelle: Bauwert AG

Nach der öffentlichen Bekanntmachung des Verfahrens waren bei der Stadt neun Interessenbekundungen eingegangen. Gemäß den Ausschreibungsunterlagen waren von den Ausschussmitgliedern sieben Interessenten auserkoren worden, am weiteren Verfahren teilzunehmen. Diese waren Ende Januar dieses Jahres zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes aufgefordert worden. Daraufhin waren vier Angebote fristgemäß bis zum 30. April eingegangen. Diese waren laut Beschlussvorlage von der Verwaltung geprüft worden. Kriterien wie die das Einhalten der Festsetzungen des Bebauungsplanes, Aussagen zur Zertifizierung und das Kaufpreisangebot seien dabei bewertet worden. Eine abschließende Bewertung war in der Sitzung des Auswahlgremiums am 12. Juni erfolgt. Das Gremium habe das architektonische und städtebauliche Konzept, das Nutzungskonzept, die Angaben zur Energie- und Ressourceneffizienz sowie das Thema Nachhaltigkeit bewertet. Die Gesamtpunktzahl aus dieser Bewertung und aus der Vorprüfung der Verwaltung habe die Reihenfolge der Platzierung ergeben, wobei das Verfahren mit den beiden Erstplatzierten fortgeführt wurde. Beide hatten die Möglichkeit, ihr jeweiliges Projekt im Stadtentwicklungsausschuss am 17. August vorzustellen.

So stellen sich die Planer der Bauwert AG den künftigen Innenhof vor. Quelle: Bauwert AG

Die Bauwert AG kann beeindruckende Referenzobjekte in Berlin, aber zuletzt auch in Wildau und Storkow vorweisen. Der Wildbergplatz wird als Chance angesehen, an der Entwicklung eines attraktiven Zentrums mitzuwirken, zumal das bestehende Baurecht eine zügigen Umsetzung ermögliche. Den Planern schwebt dabei ein „grünes Wohnquartier“ vor – mit einem Nutzungsmix aus Dienstleistungen, Einzelhandel und Wohnen. Die Differenzierung in unterschiedliche und kleinteilige Häuser soll zum bisherigen Stadtbild passen. An Gestaltung, Architektur und Materialien sowie hochwertige, grüne Freianlagen werde ein hoher Anspruch gesetzt. Als Ort der Begegnung sei ein ruhiger und öffentlicher Hof geplant. Das Projekt visiert 70 bis 80 Miet- und Eigentumswohnungen in einer gesunden Mischung für verschiedene Zielgruppen an. Deren hochwertige Ausstattung soll unter anderem Parkett, bodengleiche Duschen und große, schallisolierte Fenster beinhalten. Weitere Stichworte: Spielflächen im Hof, Tiefgaragenstellplätze, Ladestationen.

Blick auf den Wildbergplatz im visualisierten Entwurf der T & T Grundbesitz GmbH Berlin. Quelle: T & T Grundbesitz

Ist auch die Herangehensweise bei den hochwertigen Materialien und bei der Kleinteiligkeit und Variabilität der Bausubstanz ganz ähnlich, beim Projekt der T & T Grundbesitz sticht das Energiekonzept heraus. Mit der e.distherm Wärmedienstleister GmbH als Partner soll über eine Wärmepumpe Erdwärme als Energiequelle für die Wärmeversorgung nutzbar gemacht werden. Spitzenlasten sollen über eine mit Erdgas, CO2 -neutralem Biomethan oder grünem Wasserstoff betriebene Kesselanlage abgedeckt werden. Eine Photovoltaik-Anlage soll Strom für den Eigenverbrauch und einen Speicher liefern.

Laut der offiziellen Beratungsfolge steht das Thema in der Stadtverordnetenversammlung am 26. August zur endgültigen Beschlussfassung auf der Tagesordnung (Beginn 18.30 Uhr im Rathaussaal). Mit dem Bietenden, welcher an diesem Tag den Zuschlag erhalten soll, sind laut Beschlussvorlage in der Folge der Grundstückskaufvertrag sowie der städtebauliche Vertrag zum Umsetzen des Vorhabens abzuschließen.

Von Helge Treichel