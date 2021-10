Hohen Neuendorf

In der Nacht zu Sonnabend Samstag brannte ein Wochenendhauses in der Heiligenseer Straße in Hohen Neuendorf. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über. Die Wehr löschte den Brand. Über einen längeren Zeitraum hatte sich durch die Kaminnutzung ein Hitzestau in der Zwischendecke entwickelt, der die Holzdecke austrocknete und entzündete. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 10 000 Euro.

Von MAZonline