Ein böses Erwachen erlebten die Bergfelder Bewohner der Elfriedestraße und Birkfeldstraße in den vergangenen Tagen. „Nachdem die Bauphase nach fast anderthalb Jahren vorbei ist und die ersten Mietwohnungen bezogen sind, musste ich leider feststellen, dass Mülltonnen der dortigen Mieter unmittelbar vor unserem Wohnzimmerfenster aufgestellt wurden“, beschwert sich Adelheid Rückschloß am MAZ-Sorgentelefon und in einem Brief an Bürgermeister Steffen Apelt. Nach näherer Betrachtung der Situation drängt sich ihr und ihrem Mann Hans Rückschloß eine einzige logische Schlussfolgerung auf: „Die Standplätze für die Mülltonnen sind bei der Planung vergessen worden.“

Anwohner in Bergfelde sind sich einig: „Das geht so nicht.“

Wie sonst ließe es sich erklären, dass die Container und Tonnen direkt an der Straße ohne jede Einfriedung aufgereiht sind?, fragt sich das Ehepaar und ein großer Teil ihrer Nachbarschaft. Spontan kommen am Mittwoch sechs Anwohner-Parteien zusammen, die mit der gegenwärtigen Müllplatz-Lösung mehr als unzufrieden sind. Die Frage sei auch, welche Unterlagen diesbezüglich eingereicht wurden und wie das zuständige Bauamt das überhaupt genehmigen konnte, wundert sich Frank Just, der seit 2013 hier zu Hause ist. „Das geht so nicht“, lautet sein Fazit.

Wenigstens ein Sichtschutz oder eine Begrünung müssten nachträglich erstellt werden. Im Zweifelsfall müsse auch ein Fahrzeugstellplatz oder ein Teil der Fahrradstellanlage dafür „geopfert“ werden lautet der Lösungsvorschlag des 56-Jährigen. Er könne sich vorstellen, dass auch die betroffenen Mieter mit dem jetzigen Zustand unzufrieden sind. Außerdem kämen voraussichtlich noch weitere Restmülltonnen hinzu.

Bilder hatten Situation vorher anders dargestellt

„Das ist alles Mist“, sagt Liane Ganzer mit Blick auf die frei stehenden Wertstoffcontainer. Sie kommt gerade mit ihrem Partner Helmut Zippel vorbei. Beide sind sich einig: „So etwas hätte es früher nicht gegeben.“ Auch Adelheid Rückschloß möchte sich gar nicht vorstellen, was mit steigenden Temperaturen hinsichtlich der Geruchsbelästigung noch auf die Nachbarschaft zukommt.

In ihrer E-Mail bat sie den Bürgermeister, „mit dem dortigen Investor nach einer Lösung zu suchen, die auch für uns Anwohner zumutbar ist.“ Auf den Plakaten am Bergfelder S-Bahnhof und auf den Werbebildern im Internet seien die Mülltonnenstellplätze so jedenfalls nicht abgebildet. „Leider habe ich nach jetzt einigen Tagen noch kein Feedback bekommen“, sagt sie enttäuscht.

„Bei unserem Bauvorhaben in der Birkfeldstraße sind die Stellplätze für die Mülltonnen in den Außenanlagen des Grundstücks wie üblich eingeplant“, ergibt die MAZ-Nachfrage bei der Project Real Estate AG mit Sitz in Nürnberg. „Die Stellplätze der Mülltonnen mussten so nah wie möglich an der Straße platziert werden, um den notwendigen Zugriff für die Müllunternehmen bei der Abholung zu gewährleisten“, erläutert Doris Walter. Die Referentin für Unternehmenskommunikation stellt klar: „Für die Tonnen wird es keine Einhausung geben. Die Tonnen werden außer während der Müllabholung immer auf dem eigenen Grundstück stehen. Alle Planungen wurden mit dem zuständigen Bauamt entsprechend abgestimmt.“

Im Rathaus wird nach den Worten von Sprecher Daniel Dinse keine Handhabe für die Kommune gesehen: „Bei dem beschriebenen Sachverhalt gibt es für die Stadt keine ordnungsrechtliche Grundlage, um zu intervenieren“, beantwortet er die MAZ-Anfrage. Wenn im Bebauungsplan nicht ausdrücklich ein Stellplatz für Mülltonnen festgelegt worden ist, sei es „Sache des Eigentümers“, wo auf seinem Grundstück die Mülltonnen stehen. „Insofern ist dies eine privatrechtliche Angelegenheit und die Beschwerdeführer sollten sich diesbezüglich an den Eigentümer wenden“, empfiehlt Dinse.

Anwohner suchen Hilfe

Für die betroffenen Anwohner geht damit die Auseinandersetzung offenbar erst los: „Wir brauchen Hilfe, damit wir keine Müllhalde werden“, sagt Adelheid Rückschloß.

