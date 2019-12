Hohen Neuendorf

Großalarm für die Feuerwehr am Montagabend: Eine brennende Mülltonne griff gegen 19.20 Uhr in der Stolper Straße in Hohen Neuendorf auf einen Unterstand und ein Wohnhaus über. Zeugen bemerkten das Feuer und alarmierten die Feuerwehr.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit bringen. Drei Wohnungen sind nach Abschluss der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar, die Bewohner kamen in Notunterkünften unter. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren am Brandort, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, wie der Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, Julian Kindt, bestätigte.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Hohen Neuendorf, Borgsdorf, Bergfelde und Birkenwerder sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

